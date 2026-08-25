Annunciato 1001: Threads of Mizan, un action cooperativo ispirato a Le mille e una notte

Il gioco è al momento in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC (via Steam ed Epic Games Store), ma al momento non ha ancora una data di uscita scolpita nella pietra.

Il gioco è stato presentato come un'avventura d'azione cooperativa da 1 a 3 giocatori, ambientata in un vasto mondo ispirato al fantasy di ispirazione araba. Il gioco invita a sorvolare paesaggi mitici su agili tappeti volanti, affrontare jinn colossali che dominano l'orizzonte e scoprire una storia di tradimento che minaccia di distruggere l'equilibrio tra i regni. Ispirata ai racconti delle Mille e una notte, l'esperienza fonde esplorazione, combattimento e narrazione in un viaggio condiviso.

I giocatori possono affrontare la sfida da soli o insieme ad altri guerrieri, scegliendo tra tre eroi con stili di gioco diversi ma bilanciati. Le battaglie contro i jinn puntano su scontri dinamici, dove il tappeto volante diventa parte integrante del combattimento: librarsi, scendere in picchiata e colpire con movimenti fluidi è essenziale per sopravvivere.

Al centro dell'avventura c'è la leggendaria tessitrice di storie Shahrazad, che guida gli eroi nella riscoperta del Mizan, un antico sapere capace di riportare alla luce la potente tecnologia di una civiltà perduta tra sabbia e mito.