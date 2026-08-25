Warlock: Dungeons & Dragons, il gioco di DnD si mostra alla Gamescom 2026

In occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2026, sul palco di Geoff Keighley è stato messo in mostra Warlock: Dungeons & Dragons, il nuovo gioco d'azione ambientato nel mondo di Dungeons & Dragons.
Il periodo di uscita è per ora un generico 2027.
Il nuovo trailer di Warlock: Dungeons & Dragons
La descrizione ufficiale recita: "Vesti i panni di Kaatri, una guerriera esperta che stringe un patto pericoloso con Tasha per ritrovare qualcuno che ha perduto. Unisci magia proibita, incantesimi, rituali e armi ultraterrene per aprire nuove vie, creare vantaggi, svelare segreti e sconfiggere i mostri in modo creativo."
"Avventurati oltre la nebbia di Darkon, dove pericoli, opportunità e poteri nascosti attendono dietro ogni angolo."
Cosa ne pensate?