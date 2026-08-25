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Warlock: Dungeons & Dragons, il gioco di DnD si mostra alla Gamescom 2026

Alla Gamescom 2026 abbiamo avuto modo di vedere in azione Warlock, il nuovo gioco d'azione dedicato al mondo di Dungeons & Dragons.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   25/08/2026
warlock

In occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2026, sul palco di Geoff Keighley è stato messo in mostra Warlock: Dungeons & Dragons, il nuovo gioco d'azione ambientato nel mondo di Dungeons & Dragons.

Il periodo di uscita è per ora un generico 2027.

Il nuovo trailer di Warlock: Dungeons & Dragons

La descrizione ufficiale recita: "Vesti i panni di Kaatri, una guerriera esperta che stringe un patto pericoloso con Tasha per ritrovare qualcuno che ha perduto. Unisci magia proibita, incantesimi, rituali e armi ultraterrene per aprire nuove vie, creare vantaggi, svelare segreti e sconfiggere i mostri in modo creativo."

"Avventurati oltre la nebbia di Darkon, dove pericoli, opportunità e poteri nascosti attendono dietro ogni angolo."

Warlock: Dungeons & Dragons non sarà un cRPG come Baldur's Gate Warlock: Dungeons & Dragons non sarà un cRPG come Baldur's Gate

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