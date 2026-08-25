Mega Man Dual Override è tornato a mostrasi con un trailer e ha un periodo di uscita

Il nuovo trailer mostra alcune fasi di azione e uno scontro all'interno di Mega Man Dual Override, confermando come le dinamiche siano sostanzialmente quelle classiche della serie, con un ritorno che sarà gradito per i molti fan del franchise.

Il gioco rappresenta il ritorno della serie storica di Capcom in una nuova forma: la struttura e il gameplay sembrano decisamente vicini a quelli originali, ma il tutto è calato all'interno di una nuova grafica in 3D , creando il tipico effetto "2,5D".

Il ritorno di Mega Man

Mega Man Dual Override era stato annunciato ai The Game Awards 2025 con un primo trailer di presentazione, e ora torna a mostrarsi con un video di gameplay più esteso, che consente di dare un'occhiata ravvicinata ad alcune meccaniche.

Mega Man Dual Override è in sviluppo per PC, Xbox Series X e S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 e arriverà dunque nel corso del prossimo anno.

Da quanto possiamo vedere, si tratta di un gioco d'azione con elementi sparatutto con meccanica classicamente 2D ma impostato su grafica 3D, dunque con la tipica soluzione intermedia del 2,5D a modernizzare un po' l'estetica della serie, sebbene il fascino del pixel sia probabilmente ben altra cosa per gli appassionati.

Il trailer, se non altro, dimostra che lo sviluppo sta proseguendo e il gioco è ora ben più di un'idea, con ulteriori informazioni sulla data di uscita che dovrebbero arrivare nel prossimo periodo.