Capcom vuole raggiungere ancora più pubblico con Mega Man

Capcom ha parlato dei propri sforzi nei confronti di Mega Man, che compirà quarant'anni il prossimo anno e celebrerà con l'arrivo di un nuovo gioco della serie, Mega Man: Dual Override.
Le informazioni arrivano da Genki, che ha tradotto dal giapponese all'inglese alcuni commenti di Capcom provenienti da una recente riunione finanziaria con gli azionisti.
Il commento di Capcom su Mega Man
Alla domanda: "Quali sono i vostri piani per la serie Mega Man per il futuro?", Capcom ha risposto: "La serie Mega Man è un'importante IP che celebrerà il suo 40° anniversario nel 2027. Oltre al nostro annuncio alla fine dello scorso anno riguardante un nuovo titolo della serie, Mega Man: Dual Override, la cui uscita è prevista per il 2027, continueremo a lavorare per comunicare il fascino della serie a un pubblico ancora più ampio, anche attraverso iniziative di merchandising."
Ovviamente in questi anni Mega Man non è rimasto con le mani in mano, ad esempio con la pubblicazione di Mega Man Star Force: Legacy Collection e con crossover come quelli con Street Fighter 6 e Sonic Racing: CrossWorlds.
La compagnia ha cercato anche di attirare il pubblico verso la serie chiedendo di disegnare un boss da inserire nel nuovo Mega Man: Dual Override.
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