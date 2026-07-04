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Lo smartwatch Garmin Forerunner 255 è in sconto su AliExpress

Tra le offerte di AliExpress troviamo lo smartwatch Garmin Forerunner 255 perfetto per sportivi e non solo. Con il nostro codice risparmierai ulteriormente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   04/07/2026
Garmin Forerunner 255

Se sei alla ricerca di un nuovo smartwatch, il Garmin Forerunner 255 è su AliExpress a 197,95 €, ma con il codice CDJULY20 potrai risparmiare altri 20 €. Non è tutto, perché con il PayPal Discount potrai risparmiare altri 15 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide dal 1° al 7 luglio fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più disponibili. Inoltre, i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un accessorio versatile

Questo smartwatch è dotato di sensore per rilevare la frequenza cardiaca ed è attivo 24/7, mentre il sensore Pulse Ox misura la saturazione di ossigeno nel sangue. Potrai inoltre visualizzare le notifiche sul display, effettuare pagamenti contactless grazie a Garmin Pay o inviare SMS di emergenza ai tuoi contatti predefiniti premendo semplicemente un tasto.

Alcune funzioni disponibili
Alcune funzioni disponibili

Il quadrante è personalizzabile dall'app, ma potrai impostare anche diversi piani di allentamento, oltre a poter utilizzare diverse funzioni running avanzate. Nel complesso si tratta di un prodotto perfetto per i più sportivi e non solo. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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