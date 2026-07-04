Lo smartwatch Garmin Forerunner 255 è in sconto su AliExpress

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Un accessorio versatile
Questo smartwatch è dotato di sensore per rilevare la frequenza cardiaca ed è attivo 24/7, mentre il sensore Pulse Ox misura la saturazione di ossigeno nel sangue. Potrai inoltre visualizzare le notifiche sul display, effettuare pagamenti contactless grazie a Garmin Pay o inviare SMS di emergenza ai tuoi contatti predefiniti premendo semplicemente un tasto.
Il quadrante è personalizzabile dall'app, ma potrai impostare anche diversi piani di allentamento, oltre a poter utilizzare diverse funzioni running avanzate. Nel complesso si tratta di un prodotto perfetto per i più sportivi e non solo. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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