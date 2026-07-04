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La console Anbernic RG556 con schermo AMOLED è in sconto su AliExpress

Tra le offerte di AliExpress troviamo la console portatile Anbernic RG556 a prezzo scontato con batteria da 5.500 mAh e 4.400 giochi.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   04/07/2026
Console Anbernic RG556

Su AliExpress è attualmente disponibile la console Anbernic RG556 a 190,13 €, ma con il codice CDJULY20 potrai risparmiare altri 20 €. Non è tutto, perché con il PayPal Discount potrai risparmiare altri 20 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide dal 1° al 7 luglio fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più disponibili. Inoltre, i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Le caratteristiche

Il dispositivo supporta giochi Android e diversi emulatori, mentre la batteria da 5.500 mAh fornisce fino a 8 ore di utilizzo continuo. All'interno troviamo il processore Unisoc T820 e 8 GB di RAM LPDDR4X. Inoltre, è presente uno schermo da 5,48 pollici AMOLED con tecnologia touch integrata. Ovviamente non si tratta di una console tradizionale, ma di un dispositivo adatto a chi sa già come utilizzarlo.

Anbernic RG556
Anbernic RG556

Lato connettività è presente il supporto USB Type-C e l'uscita DisplayPort, mentre la ventola ad alta velocità contribuisce a una dissipazione ottimale del calore. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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