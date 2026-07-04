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Nintendo svela la classifica dei giochi più venduti su eShop a giugno nel 2026

Possiamo vedere la classifica dei videogiochi più venduti su eShop a giugno nel 2026, svelata da Nintendo per Switch e Switch 2.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   04/07/2026
La nave di Star Fox

Nintendo ha pubblicato le più recenti classifiche mensili del Nintendo eShop, svelando i giochi più venduti sia su Nintendo Switch che su Nintendo Switch 2, per il mercato giapponese.

Star Fox domina su Nintendo Switch 2, mentre la vecchia generazione vede in cima Powerful Pro Baseball 2026-2027, sia la versione base che quella premium.

Vediamo le classifiche dell'eShop

Ecco la classifica di Nintendo Switch 2:

  1. Star Fox
  2. eFootball Kick-Off
  3. The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
  4. Pokemon Pokopia
  5. Final Fantasy 7 Rebirth
  6. The Adventures of Elliot Digital Deluxe Edition
  7. Final Fantasy 7 Remake Intergrade
  8. Mario Kart World
  9. Yoshi and the Mysterious Book
  10. Dragon Quest 7 Reimagined
  11. Street Fighter 6 Year 1-2 Fighters Edition
  12. Final Fantasy 7 Rebirth Digital Deluxe Edition
  13. Devil May Cry 5
  14. Momotaro Dentetsu 2 - Nintendo Switch 2 Edition
  15. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition
  16. A-Train 9 Evolution
  17. Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake
  18. Persona 3 Reload
  19. Street Fighter 6
  20. Animal Crossing: New Horizons

Ecco invece la classifica di Nintendo Switch:

  1. Powerful Pro Baseball 2026-2027 Power Pros Edition
  2. Powerful Pro Baseball 2026-2027
  3. Rhythm Paradise Groove
  4. Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
  5. Splatoon 3
  6. Ganbare Goemon Daishuugo
  7. Super Smash Bros. Ultimate
  8. Overcooked: All You Can Eat
  9. Minecraft
  10. Pokémon Champions + Starter Pack
  11. Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics
  12. Monster Hunter Rise + Sunbreak
  13. Dragon Quest Monsters: The Dark Prince
  14. Dragon Quest 11 S
  15. Dragon Quest 3 HD-2D Remake
  16. Collection of Mana
  17. Animal Crossing: New Horizons
  18. Monster Hunter Generations Ultimate
  19. Persona 5 Royal
  20. Pokémon Rosso Fuoco
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Segnaliamo infine che Nintendo non sarà influenzata dall'abbandono del formato fisico di PlayStation, dice un analista.

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Nintendo svela la classifica dei giochi più venduti su eShop a giugno nel 2026