Nintendo svela la classifica dei giochi più venduti su eShop a giugno nel 2026

Nintendo ha pubblicato le più recenti classifiche mensili del Nintendo eShop, svelando i giochi più venduti sia su Nintendo Switch che su Nintendo Switch 2, per il mercato giapponese.
Star Fox domina su Nintendo Switch 2, mentre la vecchia generazione vede in cima Powerful Pro Baseball 2026-2027, sia la versione base che quella premium.
Vediamo le classifiche dell'eShop
Ecco la classifica di Nintendo Switch 2:
- Star Fox
- eFootball Kick-Off
- The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
- Pokemon Pokopia
- Final Fantasy 7 Rebirth
- The Adventures of Elliot Digital Deluxe Edition
- Final Fantasy 7 Remake Intergrade
- Mario Kart World
- Yoshi and the Mysterious Book
- Dragon Quest 7 Reimagined
- Street Fighter 6 Year 1-2 Fighters Edition
- Final Fantasy 7 Rebirth Digital Deluxe Edition
- Devil May Cry 5
- Momotaro Dentetsu 2 - Nintendo Switch 2 Edition
- Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition
- A-Train 9 Evolution
- Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake
- Persona 3 Reload
- Street Fighter 6
- Animal Crossing: New Horizons
Ecco invece la classifica di Nintendo Switch:
- Powerful Pro Baseball 2026-2027 Power Pros Edition
- Powerful Pro Baseball 2026-2027
- Rhythm Paradise Groove
- Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
- Splatoon 3
- Ganbare Goemon Daishuugo
- Super Smash Bros. Ultimate
- Overcooked: All You Can Eat
- Minecraft
- Pokémon Champions + Starter Pack
- Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics
- Monster Hunter Rise + Sunbreak
- Dragon Quest Monsters: The Dark Prince
- Dragon Quest 11 S
- Dragon Quest 3 HD-2D Remake
- Collection of Mana
- Animal Crossing: New Horizons
- Monster Hunter Generations Ultimate
- Persona 5 Royal
- Pokémon Rosso Fuoco
Segnaliamo infine che Nintendo non sarà influenzata dall'abbandono del formato fisico di PlayStation, dice un analista.
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