Il processore AMD Ryzen 7 9850X3D è in sconto su AliExpress: con questo codice risparmierai ulteriormente

Su AliExpress è attualmente disponibile il processore AMD Ryzen 7 9850X3D a 492,88 €, ma con il codice CDJULY60 potrai risparmiare altri 60 €. Non è tutto, perché con il PayPal Discount risparmierai ulteriori 15 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
Le offerte sono valide dal 1° al 7 luglio fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più disponibili. Inoltre, i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Prestazioni ottime
Questo processore si basa sull'architettura Zen 5 e dispone di 8 core e 16 thread per offrire un buon equilibrio tra potenza di calcolo e gestione efficiente dei carichi di lavoro multitasking. Inoltre, vanta un'ampia dotazione di cache, che raggiunge un totale di 104 MB tra L2 e L3. Con questo processore potrai quindi giocare senza alcuna latenza o eseguire altre attività più complese senza problemi.
La frequenza massima in boost è fino a 5,6 GHz per una reattività elevata, mentre il TDP è fissato a 120 W. Infine, il processore utilizza il socket AM5 ed è compatibile con le piattaforme più recenti di AMD. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.