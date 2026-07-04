Danganronpa 2x2 non uscirà nel 2026: ecco il nuovo periodo di uscita

Danganronpa 2x2, ovvero la versione rimasterizzata di Danganronpa 2: Goodbye Despair, era previsto per il 2026, ma gli autori hanno ora svelato che non saranno pronti in tempo.
Il gioco è stato rimandato al 2027: non è stata data una precisa motivazione, ma Spike Chunsoft ha cercato di addolcire la brutta notizia dando qualche informazione su una nuova funzionalità chiamata "Slayhem Mode".
Il commento di Spike Chunsoft
"Mentre lo sviluppo procedeva verso un'uscita nel 2026, abbiamo deciso di spostare il lancio all'inizio del 2027", ha detto il producer Shohei Sakakibara. "Condivideremo una data di uscita più specifica in un secondo momento. Continuiamo a lavorare per offrirvi la migliore esperienza possibile. Apprezziamo sinceramente la vostra pazienza mentre lo sviluppo prosegue, e non vediamo l'ora di condividere presto ulteriori aggiornamenti con voi".
Per quanto riguarda la Slayhem Mode di Danganronpa 2x2, viene spiegato che proporrà una nuova versione dell'esperienza vissuta nel 2012, che racconta una "storia completamente differente". Tutto ciò che sappiamo è che seguirà una nuova successione d'eventi con "diverse vittime, colpevoli e trucchi", con inoltre un 20% di contenuto extra rispetto alla modalità Originale. Entrambe le storie saranno disponibili sin dall'inizio del gioco.
Danganronpa 2x2 avrà inoltre una mappa del mondo in 3D, invece di una mappa a scorrimento laterale. Anche i ritratti dei personaggi sono stati aggiornati.
Infine, se vi chiedete perché fare il remake di Danganronpa 2 invece del primo, il produttore spiega che c'era un problema.
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