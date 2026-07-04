Danganronpa 2x2 non uscirà nel 2026: ecco il nuovo periodo di uscita

Danganronpa 2x2, ovvero la versione rimasterizzata di Danganronpa 2: Goodbye Despair, era previsto per il 2026, ma gli autori hanno ora svelato che non saranno pronti in tempo.

Il gioco è stato rimandato al 2027: non è stata data una precisa motivazione, ma Spike Chunsoft ha cercato di addolcire la brutta notizia dando qualche informazione su una nuova funzionalità chiamata "Slayhem Mode".