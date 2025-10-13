Perché fare il remake di Danganronpa 2 invece del primo? Il produttore spiega che c'era un problema

Lo stesso sta facendo Spike Chunsoft con Danganronpa, ma con una mossa strana: stanno facendo il remake del secondo capitolo, invece che del primo . Perché?

Danganronpa è una serie di visual novel investigative molto amata e, come succede spesso quando una saga apprezzata inizia ad avere alcuni anni sulle spalle, l'editore e lo sviluppatore decidono di realizzare una remaster o un remake.

Perché stanno facendo il remake del secondo Danganronpa

Shohei Sakakibara, produttore di Danganronpa 2×2, ha spiegato in una intervista con la testata giapponese Famitsu che rivisitare il primo capitolo della serie è stato preso in considerazione a un certo punto.

Pare però che ci fosse un problema: il team non voleva andare a modificare la storia del primo gioco che era il fondamento di tutti i titoli della serie. Il piano iniziale era di modificare la storia del gioco senza cambiare il mondo e i personaggi, ma questa scelta avrebbe avuto un impatto troppo grande sull'intera saga di Danganronpa.

Di conseguenza, gli autori hanno realizzato che erano meglio rifare il secondo capitolo, proponendone una nuova versione, senza che questo andasse a distruggere il mondo narrativo di Danganronpa.

Viene poi spiegato che questa versione avrà la stessa sequenza introduttiva dell'originale Danganronpa 2: Goodbye Despair, ma poi cambierà completamente. Non è quindi solo una versione aggiornata e ampliata, ma qualcosa di nuovo in contesto già noto.

Ricordiamo che Danganronpa 2x2 arriverà nel 2026 per PC, PlayStation 5, Xbox Series X | S, Nitnendo Switch e Nintendo Switch 2. Ricordiamo che l'autore di Danganronpa ha realizzato anche The Hundred Line, uscito nel 2025.