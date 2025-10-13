Amazon rovina l’esperienza Echo Show con le maxi-pubblicità

Con il recente aggiornamento della linea Echo, Amazon ha promesso una nuova era per i dispositivi Alexa, più eleganti e funzionali. Ma per molti utenti, l'attenzione non si è concentrata sul design, curato dal team di Ralf Groene, ex Microsoft, bensì sull'arrivo di un fenomeno tutt'altro che gradito: pubblicità a schermo intero che compaiono a intervalli regolari sugli Echo Show. Quello che doveva essere un hub domestico intelligente si è trasformato, per molti, in un vero e proprio tabellone pubblicitario animato.

Pubblicità invadenti e non disattivabili

Negli ultimi giorni, numerosi possessori di Echo Show hanno segnalato l'apparizione costante di annunci "sponsorizzati" fra le foto personali o i widget della schermata principale. Gli spot compaiono improvvisamente, interrompendo slideshow familiari o notizie, con immagini di integratori, gadget o offerte Amazon. E non c'è modo di disattivarli: nemmeno le impostazioni o i feedback negativi fermano il flusso. "La pubblicità è una piccola parte dell'esperienza," ha spiegato una portavoce di Amazon, ma la realtà per gli utenti è ben diversa: la presenza è continua e spesso ripetitiva.

A differenza dei Kindle, che vengono venduti a prezzo ridotto in versione "con pubblicità", gli Echo Show non indicano da nessuna parte di essere dispositivi ad-supported. Non esiste un'opzione per scegliere la versione "senza annunci" e il prezzo resta pieno. L'impressione diffusa è quella di un cambio di regole a partita in corso: un prodotto acquistato come assistente domestico diventa improvvisamente una piattaforma di marketing, senza preavviso e senza alternativa. Alcuni utenti sui forum hanno addirittura ottenuto rimborsi dopo aver chiesto spiegazioni, altri hanno semplicemente staccato la spina.