WhatsApp migliora le chat di gruppo con tag personalizzati e nuovi strumenti, via al rollout

La funzione dei tag dei membri consente a ogni utente di indicare il proprio ruolo o scopo all'interno di uno specifico gruppo . Il tag è scelto autonomamente dall'utente e vale solo per quella chat, permettendo la massima flessibilità: la stessa persona può apparire come "genitore" in un gruppo scolastico, "collega" in una chat di lavoro o "organizzatore" in un gruppo di amici

Tag e text sticker nell'aggiornamento di WhatsApp per Android

I tag sono visibili direttamente nei messaggi e nell'elenco dei partecipanti, offrendo un contesto immediato durante la conversazione. Questo aspetto è particolarmente utile nei gruppi numerosi, dove ricordare ruoli e funzioni può diventare complicato. Accanto ai tag, WhatsApp introduce anche i text sticker, una novità pensata per rendere le conversazioni più creative.

Digitando una parola nella ricerca degli sticker, gli utenti possono trasformarla istantaneamente in adesivi visivi generati in tempo reale. Questi sticker dinamici si adattano al testo inserito, sfruttando modelli grafici predefiniti senza richiedere pacchetti esterni.