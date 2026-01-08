WhatsApp migliora le chat di gruppo con tag personalizzati e nuovi strumenti, via al rollout

WhatsApp continua a evolvere le chat di gruppo introducendo nuovi strumenti pensati per rendere le conversazioni più chiare, organizzate ed espressive. Dopo una prima apparizione nella versione beta per Android 2.25.35.6, la piattaforma sta ora estendendo la disponibilità dei tag personalizzati per i membri dei gruppi, affiancandoli ad altre novità annunciate ufficialmente tramite il blog di WhatsApp.
La funzione dei tag dei membri consente a ogni utente di indicare il proprio ruolo o scopo all'interno di uno specifico gruppo. Il tag è scelto autonomamente dall'utente e vale solo per quella chat, permettendo la massima flessibilità: la stessa persona può apparire come "genitore" in un gruppo scolastico, "collega" in una chat di lavoro o "organizzatore" in un gruppo di amici
Tag e text sticker nell'aggiornamento di WhatsApp per Android
I tag sono visibili direttamente nei messaggi e nell'elenco dei partecipanti, offrendo un contesto immediato durante la conversazione. Questo aspetto è particolarmente utile nei gruppi numerosi, dove ricordare ruoli e funzioni può diventare complicato. Accanto ai tag, WhatsApp introduce anche i text sticker, una novità pensata per rendere le conversazioni più creative.
Digitando una parola nella ricerca degli sticker, gli utenti possono trasformarla istantaneamente in adesivi visivi generati in tempo reale. Questi sticker dinamici si adattano al testo inserito, sfruttando modelli grafici predefiniti senza richiedere pacchetti esterni.
Cambia la gestione degli eventi nei gruppi WhatsApp
Un'altra importante aggiunta riguarda la gestione degli eventi nei gruppi, ora arricchita da promemoria personalizzati. Durante la creazione di un evento, gli utenti possono scegliere quando inviare notifiche anticipate ai partecipanti, un'opzione ideale per appuntamenti che richiedono preparazione come riunioni, feste o chiamate online.
Come sempre, WhatsApp conferma che eventi e promemoria sono protetti dalla crittografia end-to-end, garantendo la privacy dei partecipanti. Il rollout di queste funzioni è graduale e interesserà un numero sempre maggiore di utenti nelle prossime settimane.