WhatsApp migliora le chat di gruppo con tag personalizzati e nuovi strumenti, via al rollout

WhatsApp sta distribuendo nuovi strumenti per le chat di gruppo, tra cui tag personalizzati per i membri, text sticker dinamici e promemoria avanzati.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   08/01/2026
WhatsApp

WhatsApp continua a evolvere le chat di gruppo introducendo nuovi strumenti pensati per rendere le conversazioni più chiare, organizzate ed espressive. Dopo una prima apparizione nella versione beta per Android 2.25.35.6, la piattaforma sta ora estendendo la disponibilità dei tag personalizzati per i membri dei gruppi, affiancandoli ad altre novità annunciate ufficialmente tramite il blog di WhatsApp.

La funzione dei tag dei membri consente a ogni utente di indicare il proprio ruolo o scopo all'interno di uno specifico gruppo. Il tag è scelto autonomamente dall'utente e vale solo per quella chat, permettendo la massima flessibilità: la stessa persona può apparire come "genitore" in un gruppo scolastico, "collega" in una chat di lavoro o "organizzatore" in un gruppo di amici

Tag e text sticker nell'aggiornamento di WhatsApp per Android

I tag sono visibili direttamente nei messaggi e nell'elenco dei partecipanti, offrendo un contesto immediato durante la conversazione. Questo aspetto è particolarmente utile nei gruppi numerosi, dove ricordare ruoli e funzioni può diventare complicato. Accanto ai tag, WhatsApp introduce anche i text sticker, una novità pensata per rendere le conversazioni più creative.

WhatsApp: in fase di test nuove funzioni per i genitori, maggiore controllo sugli account dei figli in arrivo? WhatsApp: in fase di test nuove funzioni per i genitori, maggiore controllo sugli account dei figli in arrivo?

Digitando una parola nella ricerca degli sticker, gli utenti possono trasformarla istantaneamente in adesivi visivi generati in tempo reale. Questi sticker dinamici si adattano al testo inserito, sfruttando modelli grafici predefiniti senza richiedere pacchetti esterni.

Cambia la gestione degli eventi nei gruppi WhatsApp

Un'altra importante aggiunta riguarda la gestione degli eventi nei gruppi, ora arricchita da promemoria personalizzati. Durante la creazione di un evento, gli utenti possono scegliere quando inviare notifiche anticipate ai partecipanti, un'opzione ideale per appuntamenti che richiedono preparazione come riunioni, feste o chiamate online.

608422942 1431969134934264 256808512196124560 N

Come sempre, WhatsApp conferma che eventi e promemoria sono protetti dalla crittografia end-to-end, garantendo la privacy dei partecipanti. Il rollout di queste funzioni è graduale e interesserà un numero sempre maggiore di utenti nelle prossime settimane.

#Tecnologia
