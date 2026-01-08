Anche Honor punta sui sottilissimi: in arrivo l'annuncio del Magic 8 Pro Air, sarà più leggero di iPhone Air

Honor torna a far parlare di sé nel segmento degli smartphone ultra-sottili con Honor Magic 8 Pro Air, un dispositivo che, secondo quanto mostrato dall'azienda, sarebbe addirittura più leggero dell'iPhone Air, lo smartphone più sottile mai realizzato da Apple. A fornire la prova è stata la stessa Honor, che ha condiviso un'immagine diventata rapidamente virale sui social.
L'immagine è stata pubblicata da Li Kun, Product Manager della linea flagship Honor, accompagnata dall'hashtag provocatorio #CanAndroidMakeAirWell, con cui l'azienda vuole dimostrare che anche il mondo Android è in grado di creare dispositivi "Air" senza compromessi.
Il confronto simbolico tra Honor Magic 8 Pro Air e iPhone Air
Il confronto mostrato è diretto e simbolico: Honor Magic 8 Pro Air e iPhone Air posizionati su una bilancia. Il risultato è sorprendente. Nonostante l'iPhone Air pesi appena 165 grammi, il piatto della bilancia si abbassa immediatamente dal lato del dispositivo Apple, dimostrando che il nuovo modello Honor è ancora più leggero. Un risultato notevole, soprattutto considerando che Magic 8 Pro Air sembrerebbe integrare anche una batteria più capiente rispetto al rivale.
Tuttavia, Honor ha giocato abilmente con la curiosità degli utenti. Nell'immagine, infatti, il dispositivo non viene mostrato completamente: il Magic 8 Pro Air è appoggiato con il retro sulla bilancia e lo schermo rivolto verso l'alto. Questo stratagemma nasconde il design completo.
Honor Magic 8 Pro Air fonde le specifiche di un "Pro" con la "leggerezza" di un Air
Secondo Li Kun, Honor è riuscita a fondere le caratteristiche di un modello "Pro" con la leggerezza di un dispositivo "Air", creando uno smartphone unico nel suo genere. Questo lo renderebbe diverso non solo dall'iPhone Air, ma anche da altri modelli Android che puntano alla leggerezza sacrificando prestazioni o autonomia.
Infine, diversi indizi suggeriscono che Honor Magic 8 Pro Air possa essere lo smartphone finora conosciuto come "Magic 8 Mini", di cui si è parlato nei mesi scorsi. Honor sta alimentando l'attesa con teaser mirati e comunicazione enigmatica, lasciando intendere che la presentazione ufficiale sia ormai imminente.