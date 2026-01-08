Anche Honor punta sui sottilissimi: in arrivo l'annuncio del Magic 8 Pro Air, sarà più leggero di iPhone Air

L'immagine è stata pubblicata da Li Kun, Product Manager della linea flagship Honor , accompagnata dall'hashtag provocatorio #CanAndroidMakeAirWell, con cui l'azienda vuole dimostrare che anche il mondo Android è in grado di creare dispositivi "Air" senza compromessi .

Honor torna a far parlare di sé nel segmento degli smartphone ultra-sottili con Honor Magic 8 Pro Air , un dispositivo che, secondo quanto mostrato dall'azienda, sarebbe addirittura più leggero dell'iPhone Air , lo smartphone più sottile mai realizzato da Apple. A fornire la prova è stata la stessa Honor, che ha condiviso un'immagine diventata rapidamente virale sui social.

Il confronto simbolico tra Honor Magic 8 Pro Air e iPhone Air

Il confronto mostrato è diretto e simbolico: Honor Magic 8 Pro Air e iPhone Air posizionati su una bilancia. Il risultato è sorprendente. Nonostante l'iPhone Air pesi appena 165 grammi, il piatto della bilancia si abbassa immediatamente dal lato del dispositivo Apple, dimostrando che il nuovo modello Honor è ancora più leggero. Un risultato notevole, soprattutto considerando che Magic 8 Pro Air sembrerebbe integrare anche una batteria più capiente rispetto al rivale.

Tuttavia, Honor ha giocato abilmente con la curiosità degli utenti. Nell'immagine, infatti, il dispositivo non viene mostrato completamente: il Magic 8 Pro Air è appoggiato con il retro sulla bilancia e lo schermo rivolto verso l'alto. Questo stratagemma nasconde il design completo.