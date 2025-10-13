Football Manager 2026 è in preordine su Instant Gaming con un corposo sconto al day one

Football Manager 2026 è disponibile in preordine su PC e Mac tramite Instant Gaming, al prezzo di 35,29€ rispetto ai 60€ di listino. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout sarà di 42,06€. Si tratta di una prenotazione con prezzo minimo garantito: se il costo dovesse scendere prima del lancio, la differenza vi verrà rimborsata automaticamente. Potete acquistarlo cliccando su questo link oppure tramite il pulsante qui sotto. Con una nuova interfaccia, il motore grafico Unity e l'introduzione del calcio femminile, FM26 rappresenta una vera e propria svolta nella saga. Ogni dettaglio, dai movimenti dei giocatori ai trasferimenti, fino alla gestione tattica, è stato perfezionato per offrirvi il massimo controllo sul destino della vostra squadra.