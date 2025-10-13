0

Football Manager 2026 è in preordine su Instant Gaming con un corposo sconto al day one

Il nuovo capitolo della storica saga manageriale arriva il mese prossimo: puoi già prenotarlo su PC e Mac con un risparmio notevole.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   13/10/2025
Football Manager 2026 è disponibile in preordine su PC e Mac tramite Instant Gaming, al prezzo di 35,29€ rispetto ai 60€ di listino. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout sarà di 42,06€. Si tratta di una prenotazione con prezzo minimo garantito: se il costo dovesse scendere prima del lancio, la differenza vi verrà rimborsata automaticamente. Potete acquistarlo cliccando su questo link oppure tramite il pulsante qui sotto. Con una nuova interfaccia, il motore grafico Unity e l'introduzione del calcio femminile, FM26 rappresenta una vera e propria svolta nella saga. Ogni dettaglio, dai movimenti dei giocatori ai trasferimenti, fino alla gestione tattica, è stato perfezionato per offrirvi il massimo controllo sul destino della vostra squadra.

Nuova interfaccia, Premier League licenziata e debutto del calcio femminile

Football Manager 2026 introduce la Premier League con licenze ufficiali, kit e volti dei giocatori, oltre a una modalità match completamente ridisegnata, con nuove animazioni, movimenti realistici e un'esperienza visiva mai vista prima nella serie.

Per la prima volta entra in gioco anche il calcio femminile, perfettamente integrato nell'ecosistema FM: una nuova dimensione per esplorare strategie, scoprire talenti e affrontare sfide inedite.

