La Smart TV LG evo AI QNED86 da 43" è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile la Smart TV LG evo AI QNED86 da 43" a 479 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 504,19 €, e il prezzo consigliato di 546 €. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Caratteristiche della Smart TV LG evo AI QNED86
Si tratta di un televisore da 43 pollici con processore α8 4K Gen2 con IA. Quest'ultimo è in grado di gestire la retroilluminazione in base al contenuto che state guardando, oltre a offrire una qualità dell'immagine 4K più nitida e profonda rispetto al precedente LG α5.
Trattandosi di una Smart TV troviamo webOS con IA, oltre a tante piattaforme di streaming per avere tutti i vostri contenuti preferiti in un unico posto, ad esempio Netflix, Disney+ e altre ancora. Le immagini sono caratterizzate da colori profondi e realistici, molto più convincenti rispetto a un TV LED tradizionale, grazie alla tecnologia wide color gamut di LG.