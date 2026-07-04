iOS 27: il codice suggerisce nuovi AirPods, potrebbero chiamarsi “Ultra”

La seconda beta di iOS 27 ha mostrato alcune delle principali funzionalità annunciate durante la WWDC 2026. Tuttavia, dal codice emergono alcuni indizi che lasciano pensare a un nuovo modello di auricolari , che potrebbero essere chiamati "AirPods Ultra". Nel frattempo, ulteriori indiscrezioni suggeriscono che lo sviluppo degli AirPods Pro con fotocamera sarebbe stato sospeso.

Nuovi auricolari in sviluppo

Gli indizi sono stati scoperti dallo sviluppatore Sam Henri Gold. Il codice fa riferimento a un prodotto con nome B790, in grado di trasmettere "due immagini provenienti da telecamere posizionate su entrambi i lati della testa dell'utente".

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Ricordiamo che Apple sarebbe al lavoro sia su occhiali intelligenti sia su nuovi auricolari dotati di fotocamere integrate. Quest'ultima ipotesi sarebbe la più plausibile, dato che - secondo quanto riportato - sarebbero in una fase più avanzata di sviluppo rispetto agli occhiali smart. Inoltre, ricordiamo che gli AirPods Pro 3 avevano il nome in codice B788, mentre gli occhiali intelligenti N50.

Gli auricolari dovrebbero chiamarsi AirPods Ultra e saranno basati su Visual Intelligence e sulle sue funzionalità. Sarà possibile guardare un determinato oggetto e chiedere informazioni a Siri, ad esempio. Inoltre, il codice sembra fornire istruzioni a Visual Intelligence, lasciando intuire che la funzione opererà utilizzando punti di riferimento, testo e oggetti noti. Tra gli esempi vengono menzionate la Torre Eiffel e una tazza di caffè.

Sfortunatamente non sono stati svelati ulteriori dettagli, ma le indiscrezioni confermano che Apple sta lavorando a nuovi dispositivi dotati di fotocamera. Il debutto sarebbe previsto verso la fine del 2027, quindi sarà necessario attendere ancora diverso tempo.