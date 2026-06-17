Il futuro di Apple: nel 2027 AirPods con fotocamere e un nuovo pieghevole

Quest'anno potremo aspettarci la presentazione del primissimo smartphone pieghevole di Apple, insieme ai nuovi iPhone 18 Pro. Tuttavia, secondo indiscrezioni, nel 2027 arriveranno novità ancora più interessanti, tra cui un secondo pieghevole e AirPods dotati di fotocamere. Ne avevamo già parlato in precedenza, ma le nuove informazioni chiariscono meglio la lineup Apple prevista per il 2027.
Auricolari con fotocamere
A riportare le informazioni è Mark Gurman di Bloomberg, il quale ha fornito ulteriori dettagli sui dispositivi in arrivo. Gli AirPods dotati di fotocamera sono previsti per la fine del 2027 e saranno testati internamente con iOS 28. Chiaramente, questi prodotti saranno strettamente integrati con Visual Intelligence e le funzioni di intelligenza artificiale di Apple, alcune delle quali presentate alla WWDC 2026.
Le fotocamere saranno collocate sulle stanghette, mentre indicatori luminosi segnaleranno quando i dati vengono inviati al cloud. Ad ogni modo, dovrebbero essere commercializzati prima degli occhiali smart attualmente in sviluppo. Ricordiamo che non sarà possibile scattare foto o registrare video: i sensori serviranno a Siri per avere un contesto visivo sull'ambiente circostante e fornire quindi indicazioni e suggerimenti coerenti.
I prossimi smartphone
Non è tutto: mentre il primo iPhone pieghevole non è ancora stato presentato, si parla già di un secondo modello, le cui caratteristiche - ovviamente - restano al momento sconosciute. Ricordiamo che l'iPhone Ultra verrà annunciato questo autunno e sarà uno dei prodotti destinati ad attirare maggiormente l'attenzione. Si parla da tempo, inoltre, dell'iPhone per il 20° anniversario, che dovrebbe seguire l'iPhone 18 Pro e Pro Max di quest'anno, con un display edge-to-edge e vetro curvo.
Nel frattempo, un insider ha condiviso una serie di immagini dal vivo che mostrano l'iPhone 18 Pro Max in tre diverse colorazioni, tra cui l'inedita Dark Cherry. Tuttavia, alcune colorazioni potrebbero essere soggette a possibili distacchi della vernice.
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