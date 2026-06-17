Il futuro di Apple: nel 2027 AirPods con fotocamere e un nuovo pieghevole

Quest'anno potremo aspettarci la presentazione del primissimo smartphone pieghevole di Apple , insieme ai nuovi iPhone 18 Pro. Tuttavia, secondo indiscrezioni, nel 2027 arriveranno novità ancora più interessanti, tra cui un secondo pieghevole e AirPods dotati di fotocamere . Ne avevamo già parlato in precedenza, ma le nuove informazioni chiariscono meglio la lineup Apple prevista per il 2027.

Auricolari con fotocamere

A riportare le informazioni è Mark Gurman di Bloomberg, il quale ha fornito ulteriori dettagli sui dispositivi in arrivo. Gli AirPods dotati di fotocamera sono previsti per la fine del 2027 e saranno testati internamente con iOS 28. Chiaramente, questi prodotti saranno strettamente integrati con Visual Intelligence e le funzioni di intelligenza artificiale di Apple, alcune delle quali presentate alla WWDC 2026.

Le fotocamere saranno collocate sulle stanghette, mentre indicatori luminosi segnaleranno quando i dati vengono inviati al cloud. Ad ogni modo, dovrebbero essere commercializzati prima degli occhiali smart attualmente in sviluppo. Ricordiamo che non sarà possibile scattare foto o registrare video: i sensori serviranno a Siri per avere un contesto visivo sull'ambiente circostante e fornire quindi indicazioni e suggerimenti coerenti.