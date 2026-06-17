Microsoft: dietrofront definitivo, la line Surface non presenterà mai un notebook da gaming

Nel corso degli anni non sono mancate le speculazioni sull'eventuale arrivo di un computer portatile firmato Microsoft interamente dedicato al gaming che rientrasse sotto l'insegna "Surface". La risposta definitiva è arrivata direttamente dai vertici dell'azienda.
Brett Ostrum, vicepresidente aziendale della divisione Surface Devices, ha confermato in un'intervista a PCWorld che la compagnia non avverte l'obbligo di inserire un prodotto da gioco all'interno del proprio catalogo.
Questa presa di posizione giunge in un momento storico particolare per il mercato dei PC, caratterizzato da una polarizzazione economica che vede contrapporsi dispositivi accessibili ad altri dai costi sempre più elevati.
La presa di posizione di Microsoft sulla possibilità di avere un Surface da gaming
Sebbene i laptop da gaming offrano margini di profitto molto alti grazie alla disponibilità di spesa dei clienti più facoltosi, la filosofia di Microsoft non prevede la necessità di primeggiare in ogni singolo segmento commerciale.
Lo scopo storico della linea Surface è sempre stato quello di guidare e stimolare l'ecosistema Windows attraverso esempi concreti di innovazione hardware, non di fare concorrenza spietata ai propri partner produttivi.
Ostrum ha evidenziato che negli ultimi cinque o otto anni il settore dei portatili da gioco basati su Windows ha dimostrato una salute eccellente. Di conseguenza, l'azienda ha scelto di non entrare in una categoria già ben posizionata.
Microsoft tralascerà i Surface da gaming per concentrarsi su altri progetti
I videogiocatori possono comunque guardare a Project Helix, un'iniziativa misteriosa di Microsoft che mira a unire l'esperienza delle console con quella del PC. Le specifiche di questo progetto rimangono ipotetiche, spaziando da una console compatibile con mouse e tastiera fino a evoluzioni del gioco in cloud, prendendo potenzialmente spunto dai PC portatili in stile Xbox ROG Ally.
Al contrario, pur disponendo del potente chip grafico NVIDIA RTX Spark, il prossimo Surface Laptop Ultra difficilmente colmerà questo vuoto a causa della presenza di una CPU MediaTek basata su architettura Arm, i cui risultati nell'ambito dei videogiochi classici rimangono ancora incerti. Che cosa ne pensate? Speravate in un device simile? Fatecelo sapere nei commenti.
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