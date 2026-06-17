Microsoft: dietrofront definitivo, la line Surface non presenterà mai un notebook da gaming

Brett Ostrum, vicepresidente aziendale della divisione Surface Devices, ha confermato in un'intervista a PCWorld che la compagnia non avverte l'obbligo di inserire un prodotto da gioco all'interno del proprio catalogo.

Nel corso degli anni non sono mancate le speculazioni sull'eventuale arrivo di un computer portatile firmato Microsoft interamente dedicato al gaming che rientrasse sotto l'insegna "Surface" . La risposta definitiva è arrivata direttamente dai vertici dell'azienda.

La presa di posizione di Microsoft sulla possibilità di avere un Surface da gaming

Sebbene i laptop da gaming offrano margini di profitto molto alti grazie alla disponibilità di spesa dei clienti più facoltosi, la filosofia di Microsoft non prevede la necessità di primeggiare in ogni singolo segmento commerciale.

Lo scopo storico della linea Surface è sempre stato quello di guidare e stimolare l'ecosistema Windows attraverso esempi concreti di innovazione hardware, non di fare concorrenza spietata ai propri partner produttivi.

Ostrum ha evidenziato che negli ultimi cinque o otto anni il settore dei portatili da gioco basati su Windows ha dimostrato una salute eccellente. Di conseguenza, l'azienda ha scelto di non entrare in una categoria già ben posizionata.