The Ghost in the Shell è stato mostrato con un nuovo trailer da Prime Video

Prime Video e Bandai Namco hanno pubblicato un nuovo trailer di The Ghost in the Shell, la serie animata basata sul celebre manga di Masamune Shirow, da cui sono già stati tratti diversi film, di cui anche un live action con Scarlett Johansson.

Come si può vedere nel video, che include diverse sequenze tratte dagli episodi dello show, ci troviamo di fronte a una trasposizione fedele dell'opera di Shirow; probabilmente la prima in assoluto finora, visti che altri autori hanno sfruttato quell'universo per costruire racconti che prendevano le distanze dalle atmosfere originali.

Ritroveremo dunque il maggiore Motoko Kusanagi e la Sezione 9, impegnati ad affrontare minacce cibernetiche sullo sfondo di un futuro in cui il confine fra esseri umani e macchine è sempre più sottile e i sistemi di connessione aprono le porte a tante possibilità anche illecite.

A realizzare la serie animata sarà Science SARU, lo studio d'animazione già noto a livello internazionale per produzioni di spessore come DAN DA DAN e Inu-Oh, dunque possiamo senz'altro aspettarci un risultato di qualità.