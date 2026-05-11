Ghost in the Shell: il nuovo anime di Amazon Prime Video ha una data di uscita e un nuovo trailer

D'altra parte, lo studio responsabile è già noto per la qualità delle sue produzioni, essendo responsabile di Dan Da Dan e Devilman: Crybaby, tra gli altri.

Ghost in the Shell arriverà il 7 luglio su Amazon Prime Video e si propone come un adattamento più fedele al manga originale rispetto alle altre traduzioni viste in precedenza, a partire dallo stile grafico e dal character design, che per la prima volta sembrano veramente vicini al tratto tipico di Shirow.

Un adattamento fedele all'originale

Il nuovo trailer, visibile qui sotto, consente di vedere alcune sequenze tratte dalla serie animata, confermando come si tratti di un adattamento decisamente vicino all'originale dal punto di vista stilistico, in attesa di vedere come è stata trattata la storia.

Alla regia c'è Toma Kimura, che ha coperto tale ruolo anche in Devilman: Crybaby e Dan Da Dan, mentre character designer e chief animator director è Shuuhei Handa, un veterano che ha lavorato anche a Kill la Kill, Darling in the FranXX e SSSS.Gridman.

Ghost in the Shell è una delle opere giapponesi di fantascienza che maggiormente hanno contribuito a costruire l'immaginario del genere sul fronte dei manga e degli anime, con influssi in stile cyberpunk ma mantenendo sempre uno stile piuttosto unico.

Racconta la storia degli agenti della Sezione 9, una squadra speciale che combatte crimini informatici con metodi anche piuttosto fuori dalle righe. Protagonista è il Maggiore Motoko Kusanagi, un'agente dotata di potenziamenti cibernetici.

La narrazione, piuttosto complessa e profonda nell'originale manga, esplora spesso i confini tra umanità e macchina, occupandosi anche di temi legati all'etica nell'uso della tecnologia più spinta e i possibili confini tra intelligenza artificiale e spirito umano.