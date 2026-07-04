Crimson Desert si aggiorna ancora, ecco i cambiamenti applicati dalla patch 1.13

Il supporto per Crimson Desert continua ad essere davvero impressionante, con un ritmo di pubblicazione degli update che dimostra un'enorme attenzione da parte di Pearl Abyss per il gioco, come emerge anche dalla pubblicazione della nuova patch 1.13, che aggiorna ulteriormente l'action RPG.
Avevamo visto l'update 1.12 solo un paio di settimane fa, seguito peraltro da un ulteriore aggiornamento come hotfix nei giorni successivi, mentre ora ci troviamo di fronte a un'altra patch contenente diversi elementi, con altri riferimenti ai personaggi secondari.
In effetti, Pearl Abyss aveva già riferito la volontà di concentrarsi su Damiane e Oongka con i nuovi aggiornamenti di Crimson Desert, e a quanto pare si sta attenendo al piano, visto che i personaggi in questione ottengono novità anche a questo giro.
Damiane e Oongka nell'Abisso
Come elemento di novità principale viene riferito che, con questa patch, Oongka e Damiane potranno accedere all'Abisso, oltre a ottenere nuovi costumi e ulteriori opzioni di equipaggiamento, insieme a varie correzioni di bug e miglioramenti alla stabilità.
La patch è in fase di distribuzione su tutte le piattaforme e dovrebbe essere già disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, considerando che il rollout è iniziato da alcune ore.
In particolare, Damiane e Oongka ora possono entrare nell'Abisso, di conseguenza, le posizioni dei Frammenti di memoria per alcuni boss affrontabili in rivincita sono state modificate.
É ora possibile evocare gli animali domestici affinché si riposino insieme al personaggio, mentre si riposa in un letto ed è stata aggiunta l'opzione "Nascondi minimappa e stato" in Impostazioni > Altro > Giocabilità, che consente di nascondere la minimappa e l'HUD di stato.
È stato poi aggiunto il nuovo oggetto "Talismano del Cacciatore", che permette a un volatile domestico di attaccare i nemici quando equipaggiato. Per quanto riguarda Kliff e Oongka sono stati aggiunti 39 nuovi equipaggiamenti, inclusi equipaggiamenti dei boss, mentre Damiane riceve 8 nuove armature.
Gli equipaggiamenti possono derivare da quest ed esplorazione, inoltre sono stati resi intercambiabili diversi elementi fra i personaggi, per quanto riguarda armature e armi. Potete farvi un'idea precisa di tutte le novità introdotte dalla patch 1.13 di Crimson Desert a questo indirizzo.
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