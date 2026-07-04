Crimson Desert si aggiorna ancora, ecco i cambiamenti applicati dalla patch 1.13

In effetti, Pearl Abyss aveva già riferito la volontà di concentrarsi su Damiane e Oongka con i nuovi aggiornamenti di Crimson Desert, e a quanto pare si sta attenendo al piano, visto che i personaggi in questione ottengono novità anche a questo giro.

Damiane e Oongka nell'Abisso

Come elemento di novità principale viene riferito che, con questa patch, Oongka e Damiane potranno accedere all'Abisso, oltre a ottenere nuovi costumi e ulteriori opzioni di equipaggiamento, insieme a varie correzioni di bug e miglioramenti alla stabilità.

La patch è in fase di distribuzione su tutte le piattaforme e dovrebbe essere già disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, considerando che il rollout è iniziato da alcune ore.

In particolare, Damiane e Oongka ora possono entrare nell'Abisso, di conseguenza, le posizioni dei Frammenti di memoria per alcuni boss affrontabili in rivincita sono state modificate.

É ora possibile evocare gli animali domestici affinché si riposino insieme al personaggio, mentre si riposa in un letto ed è stata aggiunta l'opzione "Nascondi minimappa e stato" in Impostazioni > Altro > Giocabilità, che consente di nascondere la minimappa e l'HUD di stato.

È stato poi aggiunto il nuovo oggetto "Talismano del Cacciatore", che permette a un volatile domestico di attaccare i nemici quando equipaggiato. Per quanto riguarda Kliff e Oongka sono stati aggiunti 39 nuovi equipaggiamenti, inclusi equipaggiamenti dei boss, mentre Damiane riceve 8 nuove armature.

Gli equipaggiamenti possono derivare da quest ed esplorazione, inoltre sono stati resi intercambiabili diversi elementi fra i personaggi, per quanto riguarda armature e armi. Potete farvi un'idea precisa di tutte le novità introdotte dalla patch 1.13 di Crimson Desert a questo indirizzo.