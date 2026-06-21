Crimson Desert riceve un nuovo aggiornamento: ecco le modifiche

Crimson Desert è un gioco enorme che viene regolarmente ampliato con nuovi contenuti tramite aggiornamenti gratuiti. Ogni tanto ovviamente gli update servono però solo per correggere i bug: la patch odierna ha proprio questo scopo.
L'hotfix ora disponibile al download è il numero 1.12.01 (su console lo vedrete come il numero 1.000.354). Al momento della scrittura dovrebbe già essere attivo su tutte le piattaforme.
Le novità dell'aggiornamento di Crimson Desert
Ecco la lista delle correzioni:
- Risolto un problema per cui i mobili posizionati all'aperto sparivano in determinate situazioni.
- Risolto un problema per cui i giocatori non potevano salire su oggetti in movimento in determinate situazioni.
- Risolto un problema per cui l'illuminazione sui materiali di vetro appariva innaturale.
- Risolto un problema per cui il terreno sul sentiero verso il Santuario della Fede fluttuava nell'aria.
- Risolto un problema per cui Skunky spariva quando veniva posizionato nel campo.
Ci sono poi dei problemi noti che verranno corretti nei prossimi aggiornamenti:
- "La Fenice" e "l'Aquila di Ferro" non possono equipaggiare il "Sigillo del Valore".
- I pesci catturati durante la pesca in determinate aree non riescono a muoversi.
- Non è possibile progredire nelle missioni della fazione Mantogrigio quando si gioca nei panni di Damiane o Oongka.
- Se l'opzione "Controllo schivata" è impostata su "Tieni premuto", il tasto di schivata predefinito continua a funzionare anche dopo aver modificato il tasto associato alla schivata.
- Se Damiane muore immediatamente dopo aver utilizzato l'abilità "Lancio dello scudo", non può più usare lo scudo o le abilità correlate. - Se questo problema si verifica, è possibile risolverlo salvando e ricaricando.
- Gli NPC necessari per la progressione delle missioni non possono salire insieme su cavalcature di animali leggendari.
- [Mac] Quando si utilizzano tastiera e mouse a determinate risoluzioni, la posizione del cursore differisce dal punto effettivo di posizionamento dei mobili.
- [Mac] Il filtro per daltonici non viene applicato all'interfaccia utente quando la "Modalità daltonismo" è attivata.
- [PlayStation] Lo schermo potrebbe bloccarsi se i caratteri vengono digitati troppo rapidamente mentre si utilizza la tastiera virtuale per impostare il nome di un pet o di un cavallo. - Si prega di digitare i caratteri lentamente e con brevi pause quando si modificano i nomi.
- Sulle GPU NVIDIA GTX 1060, l'attivazione di "FSR Upscaling" e "Frame Generation" causa la comparsa di una schermata bianca.
- Quando si utilizza l'upscaling FSR4, si verifica un problema negli ambienti piovosi per cui la pioggia scompare o lo schermo diventa sfocato o distorto.
Ricordiamo infine che l'espansione di Crimson Desert "sarà sostanzialmente diversa" dal gioco base.
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