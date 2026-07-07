Pearl Abyss e Samsung insieme al Gamescom 2026 per Crimson Desert: si parlerà dello sviluppo

Dal 26 al 30 agosto, i visitatori potranno raggiungere lo stand nella Hall 09.1, tra gli Stand B020 e C029, dove sarà possibile immergersi nel mondo di Pywel utilizzando l'ultima generazione di monitor da gaming Samsung , tra cui l'Odyssey G8 da 32 pollici, descritto come il primo monitor gaming 6K al mondo dotato di Dual Mode: la modalità permette di scegliere tra una risoluzione 6K a 165Hz oppure una risoluzione 3K a 330Hz per la massima reattività.

Cosa ci sarà allo stand di Crimson Desert?

Lo stand offrirà sessioni di gioco dal vivo, presentazioni sul palco, gadget in omaggio, spazi fotografici e la presenza di cosplayer ispirati ai personaggi e all'ambientazione del gioco.

Prima dell'apertura della fiera, Pearl Abyss è stata inoltre invitata al Gamescom dev, la più grande conferenza europea dedicata all'industria videoludica, che si terrà dal 23 al 25 agosto alla Koelnmesse di Colonia. In questa occasione l'azienda terrà due sessioni tecniche dedicate agli aspetti artistici e ingegneristici dietro lo sviluppo di Crimson Desert.

La prima, intitolata "How We Filled the Vast Continent of Pywel", approfondirà la metodologia di costruzione del mondo di gioco.

La seconda sessione, "Scaling Open World Creation in Crimson Desert with an In-House Engine", si concentrerà invece sul motore proprietario BlackSpace Engine di Pearl Abyss.

Le sessioni saranno presentate da Geun-tae Ahn, Senior Leader della Art Level Division, e da Jin-hwan Kim e Jin-ho Yoon, Senior Leader della Game Engine Graphics Division.

Dopo il lancio avvenuto con successo nel mese di marzo, Crimson Desert ha superato i 6 milioni di copie vendute nei primi tre mesi, un traguardo considerato eccellente da Pearl Abyss. Crimson Desert è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store e Apple Mac. Recentemente è stato aggiornato alla patch 1.13.