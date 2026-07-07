La rivoluzione invisibile al polso: nel 2026 l'Edge AI conquista un quarto degli smartwatch

Gli smartwatch stanno completando la loro metamorfosi più importante: da semplici contapassi e notificatori da polso a veri e propri laboratori diagnostici autonomi. A guidare questa transizione è la diffusione di massa dell'Edge AI , ovvero la tecnologia che permette di far girare gli algoritmi di intelligenza artificiale direttamente sui chip dell'orologio, senza inviare dati a server remoti o allo smartphone.

Il monopolio ombra di Apple e la risposta Android

Il motivo principale che spinge gli utenti verso questi dispositivi è la richiesta di un monitoraggio medico predittivo, ultra-preciso e immediato. Elaborare i dati localmente azzera i tempi di latenza e, soprattutto, blinda la privacy dei dati sensibili all'interno dell'orologio. Le nuove architetture hardware stanno permettendo balzi in avanti incredibili nella diagnostica quotidiana, con funzioni come il monitoraggio della pressione sanguigna e il rilevamento dell'apnea notturna. Tanto che le spedizioni di smartwatch abilitati a monitorare la pressione sono raddoppiate rispetto all'anno precedente, mentre quelli in grado di diagnosticare i disturbi respiratori durante il sonno sono addirittura triplicati.

La crescita delle nuove funzioni di diagnostica predittiva negli smartwatch

L'Edge AI si rivela cruciale anche nel rilevamento delle cadute e nell'identificazione precoce di anomalie cardiache, come la fibrillazione atriale, analizzando in tempo reale i pattern del battito senza dover attendere la sincronizzazione con il cloud.

Nonostante la tecnologia stia prendendo piede ovunque, la mappa geopolitica di questo specifico settore è fortemente squilibrata. Nel primo trimestre del 2026, Apple ha controllato circa il 90% delle spedizioni mondiali di smartwatch con Edge AI. Il monopolio di Cupertino non è un caso, ma il frutto di un vantaggio hardware accumulato negli anni. Fin dal chip S9, Apple ha integrato un Neural Engine a quattro core direttamente nel silicio dell'orologio, mentre l'ecosistema Android ha continuato a dipendere dallo smartphone per l'elaborazione dei dati biometrici.

Come stanno aumentando gli smartwatch con Edge AI nel giro di un solo anno

Il panorama si sta tuttavia frammentando. Huawei sta guadagnando terreno grazie al processore Kirin W80 e all'assistente Celia integrato, mentre la vera spinta alla democratizzazione arriverà nei prossimi mesi grazie a Qualcomm. Il lancio del chip Snapdragon Wear Elite doterà finalmente gli smartwatch Wear OS di una NPU (Neural Processing Unit) dedicata, permettendo a brand come Samsung e Google (tramite le future piattaforme Tensor) di sfidare l'Apple Watch ad armi pari.

Il successo dell'Edge AI sui dispositivi indossabili non è però solo una questione di potenza bruta, ma di ottimizzazione estrema del software, nota nel settore come TinyML (Tiny Machine Learning). I produttori stanno sviluppando modelli matematici ad alta efficienza in grado di sfruttare le capacità vettoriali dei chip tradizionali, portando funzioni di analisi avanzate anche sugli smartwatch di fascia media ed economica privi di coprocessori neurali dedicati.

L'obiettivo a breve termine è integrare l'intelligenza artificiale come un vero e proprio livello operativo del sistema operativo: un motore invisibile capace di comprendere i comandi tramite micro-gesti delle dita, personalizzare i suggerimenti di allenamento e anticipare le notifiche di salute. Con queste premesse, gli analisti di Counterpoint prevedono che la penetrazione dell'Edge AI sfiorerà il 32% del mercato globale entro la fine dell'anno, sancendo il definitivo distacco dello smartwatch dalla dipendenza dallo smartphone.

Voi che cosa ne pensate? Avete già smartwatch con funzioni IA avanzate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Apple sempre più leader delle classifiche di vendita, con Samsung che perde terreno.