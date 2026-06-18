Smartwatch: Apple sempre più leader della classifica, Samsung perde terreno

A contribuire alla crescita sono stati diversi fattori, tra cui il successo delle nuove generazioni di dispositivi indossabili, il crescente interesse verso le funzionalità dedicate al monitoraggio della salute e il rafforzamento di alcuni mercati chiave, in particolare quello cinese. Anche l'evoluzione delle tecnologie integrate negli smartwatch sta spingendo molti utenti a sostituire dispositivi più datati con modelli più avanzati.

Il mercato degli smartwatch ha iniziato il 2026 con segnali positivi dopo un periodo di rallentamento registrato l'anno precedente. Secondo gli ultimi dati pubblicati da Counterpoint Research, le spedizioni globali di smartwatch sono aumentate del 4% rispetto allo stesso periodo del 2025, confermando una ripresa della domanda sostenuta soprattutto dai modelli di fascia più alta.

Crescono le spedizioni di smartwatch grazie a salute e funzionalità avanzate

Nel primo trimestre del 2026 Apple si è confermata il principale produttore mondiale di smartwatch, raggiungendo una quota del 23% delle spedizioni globali. Il risultato è stato favorito dal buon andamento dell'attuale gamma di prodotti, che ha beneficiato dell'introduzione di nuove funzioni dedicate alla salute e del contributo dei modelli più accessibili.

Come sono cambiate le quote nel mercato smartwatch anno su anno

Secondo Counterpoint Research, oltre la metà delle spedizioni Apple continua a provenire dal Nord America. Tuttavia, i tassi di crescita più elevati per il marchio sono stati registrati in Cina e in Europa, due mercati che hanno mostrato una domanda particolarmente vivace nel corso dei primi mesi dell'anno.

Parallelamente, il mercato cinese ha evidenziato una crescita del 15% su base annua. Huawei ha avuto un ruolo centrale in questa espansione, rappresentando circa il 40% delle spedizioni nazionali. Alle sue spalle si collocano Imoo e Xiaomi. La diffusione di funzionalità dedicate al benessere, unita alla crescente fiducia nei confronti dei produttori locali e agli incentivi pubblici per l'acquisto di dispositivi elettronici, ha favorito il rinnovo dei prodotti da parte dei consumatori.

Huawei, in particolare, ha rafforzato la propria presenza puntando su strumenti per il monitoraggio del sonno, l'analisi delle aritmie cardiache e il controllo del benessere emotivo. A ciò si aggiunge una strategia che copre diverse fasce di prezzo e una maggiore integrazione con il resto del proprio ecosistema di dispositivi.

Un altro dato rilevante riguarda il prezzo medio di vendita degli smartwatch. Nel primo trimestre del 2026 il valore medio è aumentato del 6% rispetto all'anno precedente. La crescita è legata all'introduzione di sensori più sofisticati, funzioni basate sull'IA e tecnologie avanzate per il monitoraggio della salute. Nei mercati emergenti, come l'India, si osserva inoltre un progressivo passaggio dai modelli base a dispositivi più completi e costosi.

La ripresa del settore arriva dopo un 2024 caratterizzato da una domanda più debole. Nel corso del 2025, però, i produttori hanno rilanciato il mercato introducendo novità come la connettività satellitare, il supporto al 5G RedCap e strumenti sempre più evoluti per l'individuazione di problemi come apnea notturna e ipertensione.

Le prospettive per il resto dell'anno restano positive, anche se gli analisti segnalano possibili effetti legati alla carenza di memorie e a un contesto economico internazionale ancora incerto. L'impatto dovrebbe comunque risultare più contenuto rispetto ad altri segmenti dell'elettronica di consumo, grazie ai margini generalmente più elevati dei dispositivi premium. Secondo le previsioni di Counterpoint Research, il mercato globale degli smartwatch continuerà a espandersi fino al 2030 con una crescita media annua del 3%, sostenuta dall'evoluzione delle funzioni sanitarie e dall'integrazione crescente dell'IA nei dispositivi indossabili.