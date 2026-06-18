La patch 10 di Heroes of Might and Magic: Olden Era introduce novità per lo schieramento delle unità e correzioni per i tornei e l'IA

Le nuove regole

Il nuovo sistema segue regole precise: la disposizione viene memorizzata separatamente per ciascun eroe controllato dal giocatore ed è valida esclusivamente per gli scontri standard contro i nemici neutrali. Nelle battaglie per la conquista di specifici obiettivi o contro altri giocatori umani, le truppe verranno invece schierate nelle posizioni predefinite. Gli sviluppatori precisano inoltre che il posizionamento automatico terrà conto di eventuali ostacoli generati proceduralmente sul campo di battaglia (in caso di impedimenti, l'unità tornerà alla posizione di default) e si baserà sull'ordine in cui i gruppi occupano gli slot nell'esercito dell'eroe.

Ad accompagnare questa modifica, sono stati implementati anche miglioramenti visivi e sonori per il movimento delle truppe durante la fase di schieramento.

Sul fronte della cosiddetta quality of life, è stata aggiunta una finestra di conferma quando si clicca sul pulsante "Esci" in caso di perdita di connessione, al fine di prevenire chiusure accidentali del gioco. Per quanto riguarda il bilanciamento, il team è intervenuto in modo mirato sull'Avatar, riducendone i danni inflitti per ogni punto di "Spell Power" (Potere Magico) dell'eroe. Viene tuttavia specificato che si tratta di una correzione temporanea, in attesa di un aggiornamento dedicato al bilanciamento generale previsto in futuro.

Infine, una porzione consistente della patch è dedicata alla risoluzione dei bug residui. Sono stati inoltre corretti alcuni malfunzionamenti testuali nei tooltip delle abilità (come per la "Necromanzia" e la legge dei "Lich d'Elite"), è stato ripristinato il corretto funzionamento dell'effetto del set "Parola dell'Ambasciatore" (Ambassador's Word) e sono stati risolti rari casi di blocco dell'Intelligenza Artificiale e del sistema di battaglie automatiche negli assalti alle guarnigioni durante la campagna. Se volete altri dettagli, leggete il nostro provato di Heroes of Might and Magic: Olden Era.