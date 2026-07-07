L'esilarante Tamagotchi Plaza è al minimo storico su Amazon: risparmia il 33%

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Un gioco ispirato ai Tamagotchi

Come anticipato, in questo gioco dovrai gestire la città dei Tamagotchi, borgo Tamahiko, che ospiterà un festival. Si tratta di un'avventura ispirata agli stessi personaggi che hanno invaso il mondo a partire dalla metà degli anni novanta. La città ospita 12 negozi differenti e, per la prima volta nella storia della serie, è disponibile una modalità per due giocatori offline.

Tamagotchi Plaza

Si tratta di un gioco sicuramente adatto ai più piccoli; per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli in merito. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, quindi ti invitiamo ad aprire la pagina del prodotto per assicurarti che sia lo stesso.