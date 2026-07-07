Denshattack! ha una nuova data di uscita, ed è davvero imminente

Gli sviluppatori di Undercoders hanno confermato la nuova data di uscita di Denshattack!: il gioco avrebbe dovuto fare il proprio debutto a giugno ma è stato rinviato al 15 luglio, dunque sarà disponibile fra pochi giorni su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Ambientato in un Giappone futuristico e dominato dal caos, Denshattack! si pone come una delle esperienze più folli e originali dell'anno, invitandoci a salire a bordo di un treno antigravitazionale personalizzato e a trasformarlo in una macchina da acrobazie, affrontando battaglie ferroviarie fuori controllo.

Chi desidera provare il gioco potrà farlo grazie a una demo gratuita scaricabile da Nintendo eShop, che include i primi quattro livelli della campagna e un'area dedicata all'allenamento, dove imparare l'esecuzione dei trick e delle combo, nonché la gestione dei convogli.

Caratterizzato da uno stile che ricorda quello di Jet Set Radio, Denshattack! ci vedrà utilizzare il treno come una sorta di tavola da skate su cui eseguire acrobazie impossibili mentre si attraversano oltre cinquanta scenari ambientati in tutto il Giappone.