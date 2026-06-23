Tamagotchi Plaza per Nintendo Switch è in sconto su Amazon per le Offerte Prime

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Tamagotchi e una città da gestire

Per chi se lo stesse chiedendo, sì, il gioco si ispira ai Tamagotchi che hanno invaso il mondo a partire dalla metà degli anni novanta. In questo gioco dovrai gestire la loro città, borgo Tamahiko, che ospiterà un festival. Qui troverai 12 tipi di negozi, dal dentista che cura le carie alla sala da tè pomeridiano. Inoltre, per la prima volta nella storia della serie, è disponibile una modalità per due giocatori offline. Nel complesso, è fedele alle atmosfere della serie ed è in grado di divertire soprattutto i più piccoli. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione.

Tamagotchi Plaza

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