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Un capitolo di Battlefield sarà messo offline domani su console

EA continua a mettere offline i propri giochi e domani sarà il turno di uno dei capitoli di Battlefield: vediamo tutti i dettagli confermati sul videogioco.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   21/06/2026
Uno scontro a fuoco in Battlefield Hardline
Battlefield Hardline
Battlefield Hardline
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Electronic Arts sta per mettere offline un altro dei suoi giochi pubblicati su PS4 e Xbox. Parliamo precisamente di Battlefield Hardline, che è stato tolto dalla vendita da alcuni mesi su Xbox Store e PlayStation Store, ma che fino a domani sarà ancora giocabile online.

Solo la versione PC continuerà a essere giocabile nella modalità multigiocatore online.

I dettagli dello spegnimento di Battlefield Hardline

Il 22 giugno, gli utenti di PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S non potranno più accedere ai contenuti online di Battlefield Hardline in quanto i server saranno messi offline. Ovviamente sarà possibile continuare a usare i contenuti single player, ma come spesso accade in questo tipo di FPS il fulcro del gioco è il multigiocatore.

Non c'è una motivazione ufficiale per la chiusura dei server, ma è altamente probabile che il motivo sia legato al fatto che non ci siano più giocatori attivi, o comunque un numero non sufficiente per giustificare le spese legate ai server. Questo è vero perlomeno su console, mentre su PC pare ci sia abbastanza movimento.

Battlefield 6 vedrà il ritorno dei combattimenti navali con la Stagione 4 assieme a due mappe dedicate Battlefield 6 vedrà il ritorno dei combattimenti navali con la Stagione 4 assieme a due mappe dedicate

Battlefield Hardline è il capitolo del 2015 e non è stato realizzato da DICE ma da Visceral Games: si tratta di un capitolo accolto con un certo scontento al lancio e non è considerato uno dei titoli interessanti. Inoltre, Visceral Games è stata chiusa un paio di anni dopo.

Ricordiamo infine che Battlefield diventa un film con Michael B. Jordan, scritto da Christopher McQuarrie.

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