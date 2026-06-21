Un capitolo di Battlefield sarà messo offline domani su console

Electronic Arts sta per mettere offline un altro dei suoi giochi pubblicati su PS4 e Xbox. Parliamo precisamente di Battlefield Hardline , che è stato tolto dalla vendita da alcuni mesi su Xbox Store e PlayStation Store, ma che fino a domani sarà ancora giocabile online.

I dettagli dello spegnimento di Battlefield Hardline

Il 22 giugno, gli utenti di PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S non potranno più accedere ai contenuti online di Battlefield Hardline in quanto i server saranno messi offline. Ovviamente sarà possibile continuare a usare i contenuti single player, ma come spesso accade in questo tipo di FPS il fulcro del gioco è il multigiocatore.

Non c'è una motivazione ufficiale per la chiusura dei server, ma è altamente probabile che il motivo sia legato al fatto che non ci siano più giocatori attivi, o comunque un numero non sufficiente per giustificare le spese legate ai server. Questo è vero perlomeno su console, mentre su PC pare ci sia abbastanza movimento.

Battlefield Hardline è il capitolo del 2015 e non è stato realizzato da DICE ma da Visceral Games: si tratta di un capitolo accolto con un certo scontento al lancio e non è considerato uno dei titoli interessanti. Inoltre, Visceral Games è stata chiusa un paio di anni dopo.

Ricordiamo infine che Battlefield diventa un film con Michael B. Jordan, scritto da Christopher McQuarrie.