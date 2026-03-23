Battlefield Hardline chiude i battenti su PS4 e Xbox One: Electronic Arts ha annunciato che il prossimo 22 maggio queste versioni del gioco verranno rimosse dagli store digitali e non sarà più possibile acquistarle, cosa che varrà anche per i contenuti scaricabili.
Contestualmente i servizi online verranno spenti sulle console Sony e Microsoft, ma il publisher ha tenuto a precisare che chi possiede il gioco potrà continuare a utilizzarlo, pur nella sola componente single player.
Non cambierà nulla invece per la versione PC: stando all'annuncio di Electronic Arts, questa edizione di Battlefield Hardline continuerà a essere disponibile per l'acquisto e potrà essere giocata online.
Dietro questa scelta potrebbero esserci motivazioni legate alle infrastrutture, che su PC possono continuare a essere supportate, mentre sulle console di precedente generazione risultano ormai obsolete e difficili da giustificare in termini di costi.
Un episodio particolare
Pubblicato nel 2015, Battlefield Hardline si pone senza dubbio come un episodio particolare per la serie prodotta da Electronic Arts, visto che è stato sviluppato da Visceral Games, gli autori del franchise di Dead Space, e si discosta dalle tradizionali ambientazioni belliche per condurci in uno scenario urbano.
La campagna segue le vicende di Nick Mendoza, un detective coinvolto in una spirale di corruzione e traffici illegali che lo porterà a confrontarsi con colleghi ambigui e criminali senza scrupoli. La struttura narrativa è chiaramente influenzata dalle serie TV poliziesche, con episodi scanditi da cliffhanger e una messa in scena che punta a ricreare il ritmo di uno show televisivo.