High on Life 2 per Nintendo Switch 2 è stato rinviato di alcuni mesi, ecco la nuova data di uscita

Squanch Games ha annunciato il rinvio della versione Nintendo Switch 2 di High on Life 2 . Inizialmente previsto per il 20 aprile, il debutto dello sparatutto in prima persona è ora fissato per il 1° luglio .

Un rinvio necessario

High on Life 2 è arrivato su PS5, Xbox e PC lo scorso febbraio: la versione per Nintendo Switch 2 non era stata confermata in un primo momento ed è stata annunciata soltanto un mese prima del lancio sulle altre piattaforme, con una finestra d'uscita sorprendentemente vicina. Tempistiche che, alla fine, il team è arrivato alla conclusione di non poter rispettare, preferendo rimandare il gioco piuttosto che pubblicarlo in condizioni non ottimali.

"Saluti, giocatori! Mentre il team di Squanch Games continua a impegnarsi per offrire esperienze della massima qualità, abbiamo deciso di posticipare (di poco) l'uscita di High On Life 2 per Nintendo Switch 2", si legge nel messaggio degli sviluppatori. "Un po' di lavoro extra in fase di produzione permetterà allo studio di soddisfare al meglio non solo i nostri elevati standard, ma anche i vostri. Detto questo, il debutto di High On Life 2 sulla console slitta dal 20 aprile al 1° luglio 2026."

High on Life 2 ripropone il peculiare mix da sparatutto‑commedia già visto nel primo capitolo, ideato da Justin Roiland, uno dei creatori della celebre serie Rick and Morty. Dopo aver sconfitto il cartello alieno, il protagonista si gode fama e successo, finché un nuovo impero farmaceutico interstellare non rapisce sua sorella, trascinandolo in un'avventura ancora più delirante. Anche nel seguito potremo contare su un arsenale di armi aliene parlanti, ciascuna con abilità e battute dedicate per punzecchiare protagonista e giocatore, trasformando ogni scontro in un vortice di caos e comicità. Se volete approfondire, ecco la nostra recensione di High on Life 2.