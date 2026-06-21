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Nintendo Switch Sports Resort conferma una modalità di gioco: ecco la prima immagine

Tramite il sito giapponese di Nintendo, abbiamo avuto modo di vedere un'immagine che mostra per la prima volta una modalità di gioco di Nintendo Switch Sports Resort.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   21/06/2026
Boxing in Nintendo Switch Sports Resort

Nintendo Switch Sports Resort è stato annunciato al più recente Nintendo Direct e ci permetterà di tornare a divertirci da soli o con gli amici all'interno di svariati sport.

Ogni sport a poi varie modalità e ora abbiamo la conferma che Nintendo Switch Sports Resort proporrà l'amata modalità a 100 birilli del bowling.

L'immagine di Nintendo Switch Sports Resort

La conferma è arrivata grazie a una immagine condivisa tramite il sito giapponese di Nintendo: come potete vedere qui sotto, la modalità a 100 birilli del bowling di Nintendo Switch Sports Resort è bene o male uguale a quanto era stato proposto in Nintendo Wii Sports Resort.

Modalità a 100 birilli del Bowling
Modalità a 100 birilli del Bowling

In questa versione del bowling il punteggio massimo è 3.000, rispetto al classico 300. Significa che dovete ottenere strike a ogni singolo turno, per dieci volte di fila. Ovviamente non è facile nemmeno in un videogioco, ma i più esperti ci riusciranno con un po' di pratica.

Nintendo Switch Sports Resort ci riporta sull'isola degli sport con Switch 2 Nintendo Switch Sports Resort ci riporta sull'isola degli sport con Switch 2

Ricordiamo che in Nintendo Switch Sports Resort ci saranno i seguenti sport:

  • Boxing
  • Ping Pong
  • Tiro con l'arco
  • Tennis
  • Pallavolo
  • Bowling
  • Basketball
  • Golf
  • Lotta di pollici
  • Skateboard
  • Moto d'acqua
  • Idrovolante
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