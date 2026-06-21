Nintendo Switch Sports Resort conferma una modalità di gioco: ecco la prima immagine

Nintendo Switch Sports Resort è stato annunciato al più recente Nintendo Direct e ci permetterà di tornare a divertirci da soli o con gli amici all'interno di svariati sport.
Ogni sport a poi varie modalità e ora abbiamo la conferma che Nintendo Switch Sports Resort proporrà l'amata modalità a 100 birilli del bowling.
L'immagine di Nintendo Switch Sports Resort
La conferma è arrivata grazie a una immagine condivisa tramite il sito giapponese di Nintendo: come potete vedere qui sotto, la modalità a 100 birilli del bowling di Nintendo Switch Sports Resort è bene o male uguale a quanto era stato proposto in Nintendo Wii Sports Resort.
In questa versione del bowling il punteggio massimo è 3.000, rispetto al classico 300. Significa che dovete ottenere strike a ogni singolo turno, per dieci volte di fila. Ovviamente non è facile nemmeno in un videogioco, ma i più esperti ci riusciranno con un po' di pratica.
Ricordiamo che in Nintendo Switch Sports Resort ci saranno i seguenti sport:
- Boxing
- Ping Pong
- Tiro con l'arco
- Tennis
- Pallavolo
- Bowling
- Basketball
- Golf
- Lotta di pollici
- Skateboard
- Moto d'acqua
- Idrovolante
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