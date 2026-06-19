Crimson Desert si aggiorna ancora: l'update 1.12 aggiunge contenuti per la casa e miglioramenti

Pearl Abyss continua indefessa a lavorare su Crimson Desert, avendo pubblicato in queste ore anche l'update 1.12 e proseguendo con un ritmo davvero impressionante: in questo caso si tratta di un aggiornamento piuttosto contenuto ma ancora con nuovi contenuti, in particolare per quanto riguarda oggetti per la casa e miglioramenti vari.
"Questa patch introduce una nuova funzionalità che ti consente di decorare gli esterni della tua casa, oltre a nuovi equipaggiamenti e mobili, insieme a varie correzioni di bug e miglioramenti della stabilità", questa è la descrizione ufficiale di Pearl Abyss, che in effetti sintetizza in maniera efficace le novità introdotte.
Sostanzialmente, le novità di maggior rilievo riguardano la personalizzazione della casa, ma non mancano ulteriori variazioni anche in altri aspetti del gioco, oltre a miglioramenti per i personaggi aggiuntivi Damiane e Oongka, in linea con quanto era stato annunciato dal team.
Tante nuove possibilità di personalizzazione
Tra le maggiori novità troviamo dunque la funzionalità che consente di decorare gli esterni della casa, introducendo dunque un altro ambito di personalizzazione nel sistema di housing di Crimson Desert, con l'aggiunta di due nuovi attrezzi utilizzabili per creare oggetti.
Sono stati inseriti il banco da lavoro e il telaio, che aumentano le possibilità di crafting aprendo a nuove prospettive su questo fronte.
In totale, solo da questo aggiornamento arrivano 58 nuovi oggetti per decorare e personalizzare la casa, fra strutture, luci, mobili ed elementi decorativi vari.
Per quanto riguarda le altre modifiche, Damiane e Oongka ora possono equipaggiare Visioni e leggere i ricordi e anche cavalcare Stella nera, in attesa delle aggiunte narrative promesse dagli sviluppatori che dovrebbero approfondire il loro background nella storia.
Per il resto, sono stati aggiunti alcuni equipaggiamenti e armi e migliorati diversi aspetti del gioco, con la possibilità di vedere tutte le informazioni al riguardo a questo indirizzo sul sito ufficiale di Crimson Desert.
Considerando che la patch 1.11 di Crimson Desert risale a soli sette giorni fa, Pearl Abyss prosegue con un ritmo di aggiornamenti a cadenza settimanale davvero notevole.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.