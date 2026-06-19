Crimson Desert si aggiorna ancora: l'update 1.12 aggiunge contenuti per la casa e miglioramenti

Pearl Abyss continua indefessa a lavorare su Crimson Desert, avendo pubblicato in queste ore anche l'update 1.12 e proseguendo con un ritmo davvero impressionante: in questo caso si tratta di un aggiornamento piuttosto contenuto ma ancora con nuovi contenuti, in particolare per quanto riguarda oggetti per la casa e miglioramenti vari.

"Questa patch introduce una nuova funzionalità che ti consente di decorare gli esterni della tua casa, oltre a nuovi equipaggiamenti e mobili, insieme a varie correzioni di bug e miglioramenti della stabilità", questa è la descrizione ufficiale di Pearl Abyss, che in effetti sintetizza in maniera efficace le novità introdotte.

Sostanzialmente, le novità di maggior rilievo riguardano la personalizzazione della casa, ma non mancano ulteriori variazioni anche in altri aspetti del gioco, oltre a miglioramenti per i personaggi aggiuntivi Damiane e Oongka, in linea con quanto era stato annunciato dal team.