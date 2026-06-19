Bleach Rebirth of Souls per PS5 è al minimo storico su Amazon

Se sei alla ricerca di un picchiaduro, Bleach Rebirth of Souls per PS5 è attualmente su Amazon a 36,99 € rispetto al prezzo consigliato di 69,99 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma (specifichiamo che si tratta dell'edizione fisica e non digitale). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Battaglie epiche
Come anticipato, si tratta del picchiaduro targato Bandai Namco. In questo gioco affronterai battaglie emozionanti sfruttando diverse abilità e personaggi che derivano dalla leggendaria serie anime. Ogni personaggio è dotato di capacità uniche e potrai sbloccare nuove trasformazioni e armi nel bel mezzo di un combattimento, oltre a poter rivivere la trama di BLEACH dal risveglio di Ichigo come Shinigami nella Saga del Sostituto Shinigami fino alla fatidica battaglia contro Aizen nella Saga degli Arrancar.
Inoltre, con la modalità Storia segreta potrai conoscere più a fondo i personaggi e le loro personalità. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, che si tratti di videogiochi o di altri prodotti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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