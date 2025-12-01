0

Bleach: Rebirth of Souls svela la data di uscita di Yhwach con un trailer

Bandai Namco ha svelato la data di uscita di Yhwach, il quarto e ultimo personaggio DLC di Bleach: Rebirth of Souls dall'arco narrativo della Guerra dei Mille Anni.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   01/12/2025
Yhwach in Bleach: Rebirth of Souls
Bandai Namco e gli sviluppatori di Tamsoft hanno svelato la data di uscita di Yhwach, il prossimo personaggio DLC di Bleach: Rebirth of Souls, nonché antagonista principale della Guerra dei Millle Anni, l'arco finale dell'opera di Tite Kubo.

Il lancio è previsto per mercoledì 3 dicembre e senza costi aggiuntivi per chi ha acquistato il Season Pass del gioco, in vendita al prezzo di 24,99 euro. Per tutti gli altri sarà disponibile a partire dalla settimana successiva, dal 10 dicembre, al prezzo di 7,99 euro.

Vediamo in azione Yhwach nel nuovo trailer

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che ci offre un'idea degli immensi poteri del personaggio. Yhwach è in grado di vedere e modificare ogni possibile futuro, trasformando ogni battaglia in un terreno dove lui ha già visto e corretto le mosse del nemico, il che lo rende un avversario virtualmente invincibile.

Yhwach è il quarto e ultimo personaggio previsto per il Season Pass e il supporto post-lancio di Bleach: Rebirth of Souls su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S. Prima di lui sono arrivati anche Retsu Unohana, Ichigo Kurosaki (nella versione Thousand Years of War) e Ichibe Hyousube.

