Il gioco misterioso dei The Game Awards potrebbe essere stato rivelato, e a quanto pare non si tratta di un gioco, bensì di un'espansione: secondo il giornalista Jez Corden, l'immagine pubblicata da Geoff Keighley è legata a Diablo 4.

Corden ha commentato il teaser di Keighley scrivendo che "è arrivato il momento di reinstallare Diablo 4", dopodiché ha risposto a un proprio follower confermando che ai The Game Awards verrà presentata una nuova espansione per l'action RPG targato Blizzard, "ma non solo".

Come sappiamo, nel corso degli anni il collaboratore di Windows Central ha dimostrato di conoscere diverse persone "dietro le quinte" e di avere dunque accesso anticipato a informazioni riguardanti lo sviluppo di nuovi giochi, specie per quanto concerne l'ecosistema Xbox.

Certo, dovremo attendere l'evento presentato da Geoff Keighley per capire se Jez Corden abbia effettivamente azzeccato la sua previsione: l'appuntamento, come saprete, è fissato alla notte fra l'11 e il 12 dicembre, e potrete seguire la cerimonia in diretta su Multiplayer.it.