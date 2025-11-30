0

Il gioco misterioso dei The Game Awards potrebbe essere stato rivelato

Un giornalista sostiene di sapere a cosa fa riferimento l'immagine pubblicata da Geoff Keighley, relativa a uno dei giochi che saranno presenti ai The Game Awards.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   30/11/2025
L'immagine teaser pubblicata da Geoff Keighley

Il gioco misterioso dei The Game Awards potrebbe essere stato rivelato, e a quanto pare non si tratta di un gioco, bensì di un'espansione: secondo il giornalista Jez Corden, l'immagine pubblicata da Geoff Keighley è legata a Diablo 4.

Corden ha commentato il teaser di Keighley scrivendo che "è arrivato il momento di reinstallare Diablo 4", dopodiché ha risposto a un proprio follower confermando che ai The Game Awards verrà presentata una nuova espansione per l'action RPG targato Blizzard, "ma non solo".

Come sappiamo, nel corso degli anni il collaboratore di Windows Central ha dimostrato di conoscere diverse persone "dietro le quinte" e di avere dunque accesso anticipato a informazioni riguardanti lo sviluppo di nuovi giochi, specie per quanto concerne l'ecosistema Xbox.

Geoff Keighley ha anticipato un gioco che sarà presentato ai The Game Awards 2025 Geoff Keighley ha anticipato un gioco che sarà presentato ai The Game Awards 2025

Certo, dovremo attendere l'evento presentato da Geoff Keighley per capire se Jez Corden abbia effettivamente azzeccato la sua previsione: l'appuntamento, come saprete, è fissato alla notte fra l'11 e il 12 dicembre, e potrete seguire la cerimonia in diretta su Multiplayer.it.

Un'altra espansione per Diablo 4?

Lo scorso aprile Blizzard ha confermato l'impegno a lungo termine su Diablo 4, che punta a durare dieci anni: in quest'ottica l'eventuale presentazione di una nuova espansione avrebbe perfettamente senso e il palcoscenico dei The Game Awards è senz'altro il luogo giusto per un reveal del genere.

A ben vedere, una seconda espansione di Diablo 4 è già stata confermata per il 2026, sebbene non siano ancora stati rivelati i dettagli relativi al pacchetto: magari ne sapremo di più appunto nella notte fra l'11 e il 12 dicembre.

