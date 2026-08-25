Apple presenta il nuovo Mac Studio con chip M5 Max e M5 Ultra: ancora più potente e veloce

Apple ha ufficialmente annunciato il nuovo Mac Studio con i chip M5 Max e M5 Ultra . Il dispositvo super compatto offre ora prestazioni ancora più soddisfacenti, per flussi di lavoro più impegnativi e attività estremamente fluide in ogni contesto. Vediamo di seguito le principali novità e tutti i dettagli su disponibilità e prezzi.

Caratteristiche e novità del Mac Studio

Partiamo dal Mac Studio con M5 Max, ideale per gli utenti che si occupano di fotografia, musica, software engineering e design con modelli 3D. Le prestazioni sono superiori grazie a una CPU 18-core con 6 super core, 12 performance core e una GPU fino a 40-core con Neutal Accelerator, ora fino al 50% più veloce. Ciò si traduce in attività estremamente veloci, anche quelle più impegnative come lo sviluppo di giochi con rame rate più elevati.

Mac Studio con M5 Max

Questo chip permette inoltre un'elaborazione IA on-device rapidissima, quindi è possibile eseguire modelli linguistici di grandi dimensioni o generare immagini e video. Supporta inoltre il ray tracing con accelerazione hardware di terza generazione. A contribuire positivamente sono i core shader migliorati, fino a 614 GBps di banda di memoria unificata, supporto per i codec H.264, HEVC, ProRes e AV1 e altro ancora.

Mac Studio con M5 Ultra è pensato per i carichi di lavoro più intensi. "Chi realizza film può fare il color grading in tempo reale di filmati 8K non compressi, chi si occupa di effetti visivi può eseguire il rendering di simulazioni complesse", spiega Apple. Il dispositivo è dotato di CPU fino a 36-core con 12 super core e 24 performance core (con prestazioni multi-thread fino a 1,3 volte superiori rispetto a M3 Ultra). La GPU fino a 80-core porta per la prima volta sul chip Ultra i Neural Accelerator con prestazioni di calcolo IA di picco fino a 4,3 volte superiori rispetto a M3 Ultra e grafica fino a 1,8 volte più scattante rispetto alla generazione precedente.

M5 Ultra

Troviamo inoltre fino a 512 GB di memoria unificata e 1,2 TBps di banda di memoria. Con questo modello è possibile, ad esempio, addestrare modelli di machine learning con CopyCat in Foundry Nuke fino a 3,3 volte più rapido rispetto alla versione con M3 Ultra. Inoltre, il rendering delle scene è fino a 1,7 volte più veloce in Maxon Redshift rispetto alla versione con M3 Ultra. L'archiviazione è fino al doppio più veloce con l'architettura SSD basata su PCIe Gen 6.

Le porte Thunderbolt 5 offrono fino a 120 Gbps di larghezza di banda, mentre il chip N1 porta per la prima volta su Mac Studio il Wi-Fi 7 e il Bluetooth 6. Non mancano le funzioni inedite di macOS 27 Golden Gate basate su Apple Intelligence, per un'esperienza ancora più fruibile.