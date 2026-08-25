Il nuovo trailer di Control Resonant ci ricorda che il lancio su PC e console non è lontano

Tra i protagonisti dell'Opening Night Live della Gamescom 2026 non poteva mancare Control Resonant.

Per l'occasione, Remedy ha presentato un nuovo trailer ricco d'azione che ribadisce come ormai manchi appena un mese al lancio: il gioco sarà disponibile dal 24 settembre su PS5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, Epic Games Store e App Store.