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Il nuovo trailer di Control Resonant ci ricorda che il lancio su PC e console non è lontano

Control Resonant torna all'Opening Night Live con un nuovo trailer adrenalinico che mostra Dylan Faden in azione e ricorda che il lancio su PC e console è ormai dietro l'angolo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   25/08/2026
Artwork di Control Resonant
Control Resonant
Control Resonant
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Tra i protagonisti dell'Opening Night Live della Gamescom 2026 non poteva mancare Control Resonant.

Per l'occasione, Remedy ha presentato un nuovo trailer ricco d'azione che ribadisce come ormai manchi appena un mese al lancio: il gioco sarà disponibile dal 24 settembre su PS5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, Epic Games Store e App Store.

Il filmato ci catapulta subito nel vivo, con il protagonista Dylan Faden impegnato ad affrontare minacce paranormali in una versione distorta di Manhattan. Nel corso del trailer vediamo le diverse forme dell'arma mutaforma, dalle lame gemelle a un massiccio martello capace di stordire anche gli avversari più imponenti.

Rispetto al capitolo precedente, la struttura del mondo di gioco è stata ampliata: pur non trattandosi di un open world, l'esplorazione risulta più libera e supportata da strumenti come il rampino, utile per raggiungere edifici e punti sopraelevati.

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