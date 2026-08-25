Game of Thrones: Guerra per Westeros si è mostrato in un nuovo trailer con tanti personaggi della serie

Game of Thrones: Guerra per Westeros è stato uno dei giochi dell'Opening Night Live della Gamescom 2026, di cui è stato mostrato un ricco trailer, per quanto breve.

Il filmato si apre in un ambiente buio con un'inquadratura del Trono di Spade. Una voce fuori campo dichiara che "Il Trono di Spade è vuoto", stabilendo l'obiettivo principale del gioco: la conquista di Westeros.

Il video passa a mostrare il gameplay vero e proprio, caratterizzato da una classica visuale isometrica (dall'alto) tipica dei giochi strategici. Nell'ordine, vengono mostrati: la gestione di insediamenti e fortezze in legno e pietra; il controllo e lo schieramento di truppe sul campo di battaglia; l'interfaccia utente (UI) che mostra la selezione delle unità e il reclutamento di personaggi "Eroe", come Robb Stark.

Ci sono quindi degli scontri campali e vari assedi ad avamposti, dove le forze dei Lannister vengono mostrate mentre utilizzano il devastante Altofuoco (riconoscibile dalle esplosioni di colore verde acceso) per decimare gli avversari e distruggere torri.

Il trailer fa una carrellata sulle principali fazioni in lotta, alternando spettacolari combattimenti a brevi sequenze cinematiche in cui i leader camminano verso il Trono di Spade.

Casa Targaryen: Viene mostrata Daenerys Targaryen affiancata dagli Immacolati. Le sequenze di gameplay evidenziano cariche della cavalleria Dothraki e, soprattutto, gli attacchi aerei del drago Drogon, capace di incenerire intere armate e strutture nemiche.

Forze del Nord: Viene mostrato Jon Snow in battaglia. L'esercito settentrionale comprende fanteria pesante e l'utilizzo dei Giganti che cavalcano enormi mammut per sbaragliare le linee nemiche.

Il tono del trailer cambia bruscamente, passando da paesaggi temperati a scenari ghiacciati e devastati. Viene mostrata una breccia in una massiccia fortificazione invernale. Appare il Re della Notte, che con un gesto delle braccia comanda un'immensa orda di non-morti, cavalcature scheletriche e mostruosità giganti avvolte in una bufera di neve.

L'ultimissima inquadratura prima della sfumatura a nero mostra il Re della Notte seduto vittorioso sul Trono di Spade.