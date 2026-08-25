Silent Hill: Townfall presenta il cast degli attori nel trailer della Gamescom

Infine c'è naturalmente Jovan Adepo , nominato agli Emmy e presente all'interno di produzioni come Odissea, Il Problema dei 3 Corpi e It: Welcome to Derry, che in Townfall interpreta il protagonista, Simon Ordell.

Nelle prime sequenze del video vediamo il personaggio interpretato da Terry O'Quinn , che abbiamo visto nelle serie televisive Lost e The Walking Dead: The Ones Who Live, vincitore di tre Emmy Awards per la categoria miglior attore non protagonista.

Un progetto molto interessante

Abbiamo provato Silent Hill: Townfall e non c'è dubbio che questo nuovo progetto legato al franchise Konami sia molto interessante, capace di introdurre diverse novità e di portare sullo schermo atmosfere fedeli alla tradizione della saga.

Ambientato nel 1996 sull'isola scozzese fittizia di St. Amelia, il gioco segue le vicende di Simon, che si ritrova in quel luogo senza sapere come ci sia arrivato, scoprendo ben presto di essere stato catapultato in un vero e proprio incubo.

Silent Hill: Townfall sarà disponibile a partire dal prossimo 24 settembre su PC e PS5, in quest'ultimo caso con un'esclusiva console temporale.