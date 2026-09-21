Silent Hill: Townfall ci invita nei suoi incubi con un trailer di lancio

Proprio in queste ore abbiamo pubblicato la nostra recensione di Silent Hill: Townfall e sono anche emersi i primi voti che risultano positivi per questo nuovo horror sperimentale , in grado di mettere in scena una nuova interpretazione del survival horror ma in grado di mantenere alquanto intatto lo stile Silent Hill.

Siamo ormai molto vicini all'uscita di Silent Hill: Townfall e Konami ci invita all'interno del nuovo incubo della serie con un trailer di lancio che condensa un po' di scene di questo capitolo inedito da parte di Screen Burn.

Un Silent Hill nuovo

Silent Hill: Townfall ci trasporta infatti nell'apparentemente tranquilla cittadina di St. Amelia in Scozia, negli anni 90, dove il protagonista Simon Ordell si ritrova a più riprese in maniera alquanto misteriosa, dovendo indagare sugli eventi accaduti al luogo e sul suo stesso passato.

Al di là delle novità rappresentate dall'ambientazione e dai nuovi elementi sul piano narrativo, Silent Hill: Townfall si distingue dai capitoli classici anche per le caratteristiche del gameplay.

Si tratta sempre di un survival horror, ma in questo caso è rappresentato con la visuale in prima persona ed è impostato soprattutto sull'azione stealth, con la presenza di vari enigmi da risolvere lungo il cammino.

La data di uscita è fissata per il 24 settembre, dunque manca poco: questo giovedì sarà possibile provare in prima persona questo nuovo incubo di Konami e Screen Burn, lanciato su PC e PS5 e con ulteriori piattaforme probabilmente previste in un secondo momento.