Un trailer di Silent Hill: Townfall rivela le funzionalità su PS5

E poi naturalmente ci sono i controlli, con il DualSense che in questo caso può essere inclinato per fare in modo che il protagonista dell'avventura possa sintonizzare al meglio il suo televisore portatile, andando a sfruttare i sensori di movimento del dispositivo.

Konami e Sony hanno pubblicato un trailer di Silent Hill: Townfall che presenta le funzionalità del gioco su PS5 : grazie alle sue caratteristiche peculiari, la console punta a offrire un'esperienza davvero coinvolgente.

L'orrore che senti fra le mani

Lo scorso luglio abbiamo provato Silent Hill: Townfall per tre ore e ci siamo trovati di fronte a un'esperienza suggestiva, a tratti viscerale: perfetta per essere valorizzata tramite l'impiego del feedback aptico e dei grilletti adattivi.

La sofisticata tecnologia di vibrazione del controller di PS5 ci consentirà di percepire ciò che accade sullo schermo al fine di aumentare il grado di coinvolgimento, avvertendo dunque ogni possibile pericolo e ogni scossone in maniera chiara e netta.

La resistenza variabile dei trigger, infine, punterà a simulare l'azionamento del grilletto della pistola di cui è munito il protagonista di Silent Hill: Townfall o l'uso di mazze e bastoni per affrontare le mostruose creature che affollano le strade di St. Amelia.