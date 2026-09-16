Il team di MindsEye sembra rischi di chiudere dopo un'altra ondata di licenziamenti

La situazione di Build a Rocket Boy, il team responsabile del controverso MindsEye, continua ad essere critica e forse potrebbe essere giunta a un punto di non ritorno, con lo studio che ora rischia seriamente di chiudere in seguito a un'altra mandata di licenziamenti.
La storia del progetto è ben nota: elaborato da Leslie Benzies, fondatore del nuovo team nonché uno dei creatori della serie Grand Theft Auto, MindsEye puntava ad essere un nuovo fenomeno nell'ambito dei giochi open world di ampia scala, ma al lancio si è rivelato un notevole flop, a causa di limiti strutturali e problemi tecnici del gioco.
La negatività sorta intorno al titolo in questione ha portato il CEO a lanciare anche accuse di sabotaggio sul progetto, ma la questione non ha trovato ancora conferme.
Un'ultima ondata di licenziamenti?
Dopo aver provato a risollevare le sorti di MindsEye con una sorta di "reset del brand" attraverso aggiornamenti ed espansioni ma senza riuscire ad ottenere risultati rilevanti, la situazione ha continuato a peggiorare.
Nei mesi successivi al lancio, il team ha subito varie ondate di licenziamenti e qualche mese fa sembrava fosse rimasto solo un decimo dello staff originale.
A questo punto, Build a Rocket Boy potrebbe essere giunto vicino al suo epilogo, considerando che l'ultima mandata di licenziamenti pare abbia fatto praticamente piazza pulita, di fatto sancendo la fine dello studio, anche se non ci sono ancora comunicazioni ufficiali al riguardo.
"Con grande tristezza ho issato il mio stendardo verde, insieme al resto dei miei colleghi di Build a Rocket Boy", ha scritto tra gli altri anche Dan Hawkins, con un messaggio che sembra proprio indicare la conclusione della storia.
"Accompagnerò BARB fino alla fine, contribuendo a sistemare le ultime cose qui nel reparto Risorse Umane". A questo punto, attendiamo eventuali informazioni ufficiali da parte dello studio.