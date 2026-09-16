Il team di MindsEye sembra rischi di chiudere dopo un'altra ondata di licenziamenti

La situazione di Build a Rocket Boy, il team responsabile del controverso MindsEye, continua ad essere critica e forse potrebbe essere giunta a un punto di non ritorno, con lo studio che ora rischia seriamente di chiudere in seguito a un'altra mandata di licenziamenti.

La storia del progetto è ben nota: elaborato da Leslie Benzies, fondatore del nuovo team nonché uno dei creatori della serie Grand Theft Auto, MindsEye puntava ad essere un nuovo fenomeno nell'ambito dei giochi open world di ampia scala, ma al lancio si è rivelato un notevole flop, a causa di limiti strutturali e problemi tecnici del gioco.

La negatività sorta intorno al titolo in questione ha portato il CEO a lanciare anche accuse di sabotaggio sul progetto, ma la questione non ha trovato ancora conferme.