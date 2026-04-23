MindsEye sta per ricevere la missione che dovrebbe dimostrare il complotto contro lo studio

MindsEye continua a far discutere più per le questioni interne allo studio di sviluppo, Build a Rocket Boy, che per i miglioramenti del gioco in sé. Recentemente è emersa una denuncia da parte dei dipendenti per l'installazione di un software invasivo sui loro computer, mentre ora è stata annunciata una nuova missione per il gioco, intitolata "Blacklisted". Secondo le indiscrezioni, questa espansione non sarebbe solo un contenuto di gioco, ma fornirebbe presunte prove del sabotaggio ai danni dell'azienda e perfino i nomi dei responsabili. A rafforzare questa tesi, durante una recente riunione interna, il Co-CEO Mark Gerhard ha dichiarato apertamente che l'azienda "ha scoperto chi ha sabotato il gioco".
I dettagli della missione e le novità in arrivo
Che sia una mossa di meta-narrazione estrema o una vera fuga di notizie interne, la missione "Blacklisted" ha ora una data d'uscita ufficiale, svelata dall'account Everywhere NET su X: il 28 aprile 2026. Quindi fra pochissimi giorni.
I giocatori vestiranno i panni di Julia Black, un'assassina di caratura internazionale inviata nella metropoli di Redrock City. La missione richiederà di infiltrarsi in una rete criminale, sabotare un accordo ed eliminare due bersagli chiave per portare alla luce un mistero molto più grande.
Oltre a questa missione, che a questo punto non può non incuriosire, gli sviluppatori hanno in serbo molte altre novità per rimpolpare l'offerta di MindsEye. All'inizio del mese è stato confermato l'arrivo del multiplayer ad Arcadia, che introdurrà un sistema di competizioni automobilistiche e un "race builder", strumento che permetterà ai giocatori di creare tracciati e modalità personalizzate. Lo studio ha inoltre promesso aggiornamenti regolari per tutto l'anno e l'imminente apertura, per gli utenti console, della libreria di giochi e contenuti creati dalla community PC.