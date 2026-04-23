MindsEye sta per ricevere la missione che dovrebbe dimostrare il complotto contro lo studio

MindsEye continua a far discutere più per le questioni interne allo studio di sviluppo, Build a Rocket Boy, che per i miglioramenti del gioco in sé. Recentemente è emersa una denuncia da parte dei dipendenti per l'installazione di un software invasivo sui loro computer, mentre ora è stata annunciata una nuova missione per il gioco, intitolata "Blacklisted". Secondo le indiscrezioni, questa espansione non sarebbe solo un contenuto di gioco, ma fornirebbe presunte prove del sabotaggio ai danni dell'azienda e perfino i nomi dei responsabili. A rafforzare questa tesi, durante una recente riunione interna, il Co-CEO Mark Gerhard ha dichiarato apertamente che l'azienda "ha scoperto chi ha sabotato il gioco".