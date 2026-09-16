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Pragmata riceve un DLC gratis con costumi per Hugh e Diana a tema Mega Man

Capcom annuncia il Mega Man Pack, un DLC gratuito per Pragmata che introduce costumi a tema Mega Man e Roll per Hugh e Diana, insieme a nuove emote e musiche.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   16/09/2026
Hugh e Diana con i costumi di Mega Man in Pragmata
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Capcom ha annunciato il Mega Man Pack, un nuovo DLC gratuito per Pragmata che introduce una collaborazione speciale con una delle serie più iconiche della compagnia sotto forma di nuovi costumi.

Il contenuto, sarà disponibile a partire da domani, giovedì 17 settembre, e include due set di skin ispirate a Mega Man e Roll che Hugh e Diana potranno indossare durante le loro avventure sulla luna. Oltre agli outfit, il pacchetto aggiunge nuove emote e brani musicali di sottofondo, ampliando le possibilità di personalizzazione e arricchendo l'atmosfera del gioco.

Pragmata ora è in offerta negli store digitali

Per l'occasione, Capcom segnala anche che Pragmata è attualmente in offerta presso gli store digitali per un periodo limitato di tempo. Potrete acquistarlo al prezzo di 47,99 euro su Steam, PlayStation Store e Xbox Store. Al momento l'offerta non è ancora attiva per la versione Nintendo Switch 2 disponibile sull'eShop.

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Capcom afferma che un sequel di Pragmata è molto probabile: le vendite hanno superato le aspettative Capcom afferma che un sequel di Pragmata è molto probabile: le vendite hanno superato le aspettative

Durante il Capcom Spotlight sono arrivate altre novità, tra cui un nuovo trailer di Dragon's Dogma 2: Dark Arisen e un trailer esteso della massiccia espansione Ascendance di Monster Hunter Wilds, che svela il ritorno di un altro drago anziano dai vecchi giochi della serie.

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