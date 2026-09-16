Pragmata riceve un DLC gratis con costumi per Hugh e Diana a tema Mega Man

Capcom ha annunciato il Mega Man Pack, un nuovo DLC gratuito per Pragmata che introduce una collaborazione speciale con una delle serie più iconiche della compagnia sotto forma di nuovi costumi.

Il contenuto, sarà disponibile a partire da domani, giovedì 17 settembre, e include due set di skin ispirate a Mega Man e Roll che Hugh e Diana potranno indossare durante le loro avventure sulla luna. Oltre agli outfit, il pacchetto aggiunge nuove emote e brani musicali di sottofondo, ampliando le possibilità di personalizzazione e arricchendo l'atmosfera del gioco.