Il gameplay di 1001 Threads of Mizan è stato mostrato in un video

1001 Threads of Mizan è stato mostrato con un video di gameplay da circa sedici minuti, che propone i contenuti di una demo presentata da MBC Game Studio per promuovere il suo action adventure ispirato all'immaginario de Le Mille e una Notte.
Caratterizzato da una campagna giocabile in solitaria o in cooperativa per un massimo di tre partecipanti, 1001 Threads of Mizan punta a condurci in un mondo fantasy piagato dai conflitti, seguendo le vicende di tre eroi determinati a ristabilire l'equilibrio fra i vari regni.
I protagonisti, che si muovono all'interno degli scenari anche utilizzando dei tappeti volanti, scoprono ben presto l'esistenza di un'antica e misteriosa tecnologia che potrebbe consentirgli di contrastare l'avanzata di orde di giganteschi guerrieri demoniaci.
Gli appena citati tappeti volanti puntano a porsi come una meccanica centrale di 1001 Threads of Mizan, visto che potremo utilizzarli non soltanto per esplorare rapidamente le mappe, ma anche come solido supporto per sferrare potenti attacchi dall'alto.
Un action adventure tradizionale?
Stando a quanto mostrato in questo video di gamplay, la sensazione è che 1001 Threads of Mizan si presenti come un action adventure di stampo tradizionale, caratterizzato da un sistema di combattimento che include diverse manovre speciali spettacolari.
Ognuno dei tre personaggi possiede infatti un approccio diverso all'azione, abilità peculiari e poteri che gli consentono di affrontare i nemici in maniera unica, ricorrendo anche e soprattutto all'uso del tappeto volante per donare un pizzico di originalità all'esperienza.