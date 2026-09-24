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La versione PC di Silent Hill: Townfall ha problemi di performance, è già in lavoro una patch

Gli sviluppatori di Silent Hill: Townfall hanno confermato che è in arrivo una patch per risolvere i problemi di performance su PC notati durante l'accesso anticipato.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   24/09/2026
Il protagonista di Silent Hill Townfall
Silent Hill: Townfall
Silent Hill: Townfall
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Gli sviluppatori di Screen Burn hanno confermato che è in sviluppo un aggiornamento dedicato alla versione PC di Silent Hill: Townfall, pensato per correggere i problemi di performance segnalati dai giocatori, soprattutto da chi ha iniziato a giocare con due giorni di anticipo grazie ai bonus della Deluxe Edition.

La patch è in lavorazione per le versioni pubblicate su Steam ed Epic Games Store, ma al momento non è stata comunicata una data di uscita.

Su Steam il gioco ha recensioni positive al netto dei problemi

La conferma è arrivata tramite i canali social ufficiali della serie, dove il team ha dichiarato di essere "al lavoro su un update per affrontare i problemi di performance che interessano le versioni Steam ed Epic Games Store". Gli sviluppatori hanno aggiunto che la data di pubblicazione verrà condivisa non appena sarà definita, auspicando che l'attesa non sia troppo lunga.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
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Al momento su Steam Townfall registra circa il 70% di recensioni positive, segno che l'esperienza complessiva è stata apprezzata. Le valutazioni negative, però, puntano il dito proprio sulle performance: molti utenti lamentano stuttering costante e traversal stutter, riscontrati anche su configurazioni di fascia alta.

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