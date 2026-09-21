Il leggendario KOTOR a poco più di 3€: Star Wars: Knights of the Old Republic per PC e Mac su Instant Gaming

Un viaggio nell'universo di George Lucas ambientato quattromila anni prima dell'Impero Galattico ha oggi un prezzo ridottissimo. Trovate Star Wars: Knights of the Old Republic per PC e Mac in sconto a 2,69€ nel catalogo di Instant Gaming, rispetto al costo di listino originale di 10€. Aggiungendo l'IVA al 22%, la spesa da saldare al checkout ammonta esattamente a 3,28€. Lo store mostra a schermo un taglio del 72% sulla cifra netta, per un risparmio reale di 6,72€ dopo aver applicato l'IVA. Potete riscattare la chiave digitale direttamente per il vostro account Steam tramite il link o il box qui sopra.

Verso il Lato Oscuro? La grandiosa avventura ruolistica di BioWare su Steam

Il capolavoro ruolistico firmato BioWare vi proietta in un'epoca di guerra aperta tra la Repubblica e l'impero Sith guidato dal temibile Darth Malak. Nei panni di un personaggio personalizzabile, dovrete viaggiare tra pianeti iconici come Tatooine, Dantooine e Kashyyyk, reclutando compagni d'avventura e compiendo scelte morali decisive che influenzeranno il vostro allineamento verso la Luce o il Lato Oscuro della Forza.

Il sistema di gioco combina esplorazione narrativa, dialoghi a ramificazione e un sistema di combattimento tattico in tempo reale con pausa strategica, basato sulle regole del sistema d20. La versione per PC e Mac, attivabile tramite codice Steam, garantisce la piena compatibilità con i sistemi operativi moderni e l'accesso immediato alla libreria di mod create dalla community.