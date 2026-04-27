0

Star Wars: Knights of the Old Republic a meno di 2 euro su Instant Gaming per PC e Mac

Lo storico RPG ambientato nell'universo di Star Wars torna in forte sconto su Instant Gaming con un prezzo minimo.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   27/04/2026
Star Wars KOTOR
Star Wars: Knights of the Old Republic
Star Wars: Knights of the Old Republic
News Video Immagini

Star Wars: Knights of the Old Republic è disponibile su PC e Mac (Steam) a 1,61 euro IVA esclusa. Il prezzo finale, con IVA al 22%, sale a 1,96 euro rispetto ai 10 euro di listino. Lo sconto si attesta così intorno all'80%. Il risultato è un prezzo finale sotto i 2 euro, tra i più bassi osservabili per questo titolo. Una cifra che lo rende facilmente accessibile anche come semplice aggiunta alla libreria. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.

Un RPG ancora influente

Sviluppato da BioWare, Knights of the Old Republic è considerato uno dei giochi di ruolo più influenti della sua epoca. Ambientato migliaia di anni prima della saga cinematografica, propone una storia originale basata su scelte e conseguenze.

Nonostante l'età, resta un punto di riferimento per struttura narrativa e libertà decisionale, elementi che continuano a renderlo rilevante.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Star Wars: Knights of the Old Republic a meno di 2 euro su Instant Gaming per PC e Mac