Star Wars: Knights of the Old Republic a meno di 2 euro su Instant Gaming per PC e Mac

Star Wars: Knights of the Old Republic è disponibile su PC e Mac (Steam) a 1,61 euro IVA esclusa. Il prezzo finale, con IVA al 22%, sale a 1,96 euro rispetto ai 10 euro di listino. Lo sconto si attesta così intorno all'80%. Il risultato è un prezzo finale sotto i 2 euro, tra i più bassi osservabili per questo titolo. Una cifra che lo rende facilmente accessibile anche come semplice aggiunta alla libreria. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.
Un RPG ancora influente
Sviluppato da BioWare, Knights of the Old Republic è considerato uno dei giochi di ruolo più influenti della sua epoca. Ambientato migliaia di anni prima della saga cinematografica, propone una storia originale basata su scelte e conseguenze.
Nonostante l'età, resta un punto di riferimento per struttura narrativa e libertà decisionale, elementi che continuano a renderlo rilevante.